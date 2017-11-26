美發薪App 當日上工當日領薪

2017-11-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕一款最新推出的智慧型手機App不但能讓員工天天支薪與立即使用，還有助於企業主留住人才與提高員工到班率。但也有上班族抱怨，薪水每日即領即花反而更難存錢；專家則說，形同公司替員工存錢的月底一次領薪才是王道。

上班族抱怨更難存錢

華爾街日報報導，包括Uber、麥當勞、澳美客牛排與哈蒂漢堡等業者皆與新創公司Caspersr合作，使用該公司今年4月才測試推出的手機發薪App「立即金融」（Instant Financial）；「立即金融」會在每天早上10點通知使用該App的員工前一天賺到的薪水，使用者此時可決定是否要把最多一半的前日日薪存入金融簽帳卡（debit card），大約兩成使用該App的員工會選擇轉帳。

Caspersr宣稱，「立即金融」的立即回饋性能避免員工阮囊羞澀時去借短期高利貸；使用該App發薪的企業主則說，「立即金融」提高員工出勤率與工作年資，以往因為員工缺勤還得找代班人的企業主，如今不但員工較少請病假，甚至還因為員工巴不得來上班而得預先排班。

經濟學家指出，員工天天支薪有助於緩和肇因於工作進度變動與收入所導致的財務波動，但目前並不清楚金額較少、但能更頻繁領薪水，能否幫助有經濟壓力的美國家庭。至少有一名使用「立即金融」的員工就抱怨，該App反而讓她更難存錢：在佛羅里達州哈蒂漢堡的值班經理羅蘭10月才開始用「立即金融」，即領即花讓她900美元的雙週薪快速降至500美元。

但也有人對「立即金融」讚不絕口。辭掉週薪400美元的全職工作改當快遞的戴維斯，就是衝著快遞公司採用另一家科技新創公司DailyPay提供的每日發薪服務。戴維斯說，他過去手頭拮据時會仰賴短期借貸與預借現金，如今只要每天賺夠250美元就不再接案了。

DailyPay的每日支薪服務會向使用的員工收費，「立即金融」則是員工免費，但企業主需要付手續費。