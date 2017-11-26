川普自稱拒當年度風雲人物 時代雜誌打臉

2017-11-26

連續第二年獲選？ 「總統認知錯誤」

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普24日晚間推文指出，時代雜誌考慮連續第二年選他為該雜誌的「年度風雲人物」，但因未能確定他會中選，因此拒絕配合相關訪問與拍照。

川普推文說：「時代雜誌來電說我『很可能』像去年一樣，獲選為『年度風雲人物』，但我必須同意接受專訪與拍照。我說『很可能』並不夠，因此拒絕，總之謝謝。」時代前總編輯史坦格推文回應：「我不願告訴你，『很可能』的意思是你『不是』（NOT）年度風雲人物！他們只想拍照。不過我不確定你是否仍有那張存放在某處的假時代封面」。

去年「美利堅分裂國總統」

時代雜誌之後也推文說：「總統對於我們如何遴選年度風雲人物認知錯誤，直到12月6日雜誌出刊前，時代不會對我們的選擇發表看法。」去年12月，川普獲選為時代「年度風雲人物」，當期封面標題為「美利堅分裂國總統」。

華盛頓郵報報導，一直以來川普耽溺於讓自己的臉登上雜誌封面，尤其是時代雜誌。他的許多高爾夫球俱樂部以其雜誌封面照為裝飾，包括一張2009年3月，吹捧他各方面，包括電視節目都功成名就的假時代封面照。去年他獲選為時代年度風雲人物後說：「我有幸今年以及去年多次登上該雜誌封面，我認為這是非常大的殊榮。」

時代雜誌將該頭銜頒贈給一年中帶來最大影響的人物，而相關影響不論好壞。該頭銜於1927年設立，1938年納粹領袖希特勒登上年度風雲人物，蘇聯的史達林則分別於1939年、1942年二度獲選。