脫歐具體方案 歐盟限英國十天提出

2017-11-26

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦二十五日報導〕英國脫歐談判僵局難解，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）二十四日表示，歐盟高層限英國政府十天內，也就是須在下月四日前就相關爭議問題提出具體方案，否則歐盟各國領導人將在下月十四、十五日的歐盟峰會上，拒絕雙方進入英國迫切要求、牽涉雙方貿易和有關過渡期的下一輪談判。這也意味英方期待在二○一九年三月完成所有脫歐程序的承諾將無法實現。

英國首相梅伊二十四日親訪布魯塞爾會談，圖斯克明確表示在下月歐盟峰會前就脫歐協議取得進展是有可能，但仍是一個「巨大挑戰」。他要求英國在時限內就爭議問題採取突破性的實質行動，包括「分手費」、「歐盟公民在英權益」、「北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題」等在內。下月四日梅伊將與圖斯克、歐盟執委會主席容克等再度會面。圖斯克的發言被認為是對她力求進入下一輪談判所發出的最後通牒。

眾所周知，英國就脫歐重要事項無法提出具體協議，是因為梅伊在國內深陷黨內派系之爭而根本無法取得共識。英國國內的硬脫歐派對於歐盟有著高度的不信任，這也是梅伊二十四日親赴比利時要求歐盟具體保證的原因之一。不願具名的歐盟官員對媒體表示，梅伊已同意圖斯克所提的時限。而在她赴布魯塞爾的前一天，英國公布的新財政預算中，已撥出二十億英鎊作為脫歐的經費。顯示出梅伊亟需在這場談判中突出重圍，以對國內外有所交代。