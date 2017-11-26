承諾土耳其 川普中斷庫德族軍援

2017-11-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著敘利亞境內伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」行將覆滅，美國總統川普在廿四日與土耳其總統艾多根的通話中承諾，美軍將不再向協助打擊ＩＳ、但被土國視為恐怖組織的敘國庫德族反抗軍「人民保衛軍（ＹＰＧ）」提供武器。分析指出，此舉有望減緩美、土兩國緊張關係，但對亟欲在中東獲得認可的庫德族不啻為一大打擊。

兩國關係和緩

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在美、土兩位元首廿四日「成果豐碩」的通話後表示，川普在會談中向艾多根掛保證，他已向美軍下達指令，不再提供武器給敘國庫德族人民保衛軍，且川普還強調這個「愚蠢舉動」早該停止。對此，白宮一方面稱兩元首「重新確認戰略夥伴關係、（談話）符合既往政策」，另一方面則僅隱晦地表示「美方正在調整對敘國夥伴的軍事支持」。

華爾街日報指出，美國政府一直視ＹＰＧ為殲滅敘國境內ＩＳ的得力夥伴，自二○一四年起予以軍援，但在安卡拉當局不滿下一度加以限制，改為透過組成「敘利亞民主部隊（ＳＤＦ）」聯軍，間接轉交武器，直到今年五月才在川普同意下恢復直接軍援，並以奪回ＩＳ據為其首都的拉卡為目標。隨著聯軍上月成功收復拉卡，美方如今稱戰事已進入確保ＩＳ不會重起爐灶的穩定階段。

然而，安卡拉當局一直視ＹＰＧ及其「庫德民主聯盟黨（ＰＹＤ）」為恐怖組織，更指控ＹＰＧ與土國內部武裝組織「庫德工人黨（ＰＫＫ）」沆瀣一氣，協助其爭取獨立等。在川普決定中止提供武器給ＹＰＧ後，土國外交部長卡夫索格魯直言「非常歡迎，期待看到美方確實執行」。

矛盾的是，川普雖聲稱已下達命令，但美國國防部和國務院均一無所知，僅稱短期內沒有向ＹＰＧ提供武器的計畫。分析認為，倘若川普這項決定落實，將舒緩兩國自歐巴馬時代以來的緊張關係，但也嚴重打擊一直希望在敘國北部建立自治區的敘國庫德族。