禮拜聖人被控叛教 蘇菲派屢遭攻擊

2017-11-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕埃及西奈半島廿四日驚傳恐攻，這是該國近代史上死傷最慘重的攻擊事件，遇襲的拉瓦達（Rawda）清真寺以伊斯蘭教「蘇菲派（Sufi）」信徒的聚集、禮拜場所聞名，有學者表示，現代蘇菲派的主流觀點乃「愛、和平、寬容、多元」，成為伊斯蘭教愛好和平的同義詞。但有些穆斯林卻視蘇菲派離經叛道，部分基本教義派和極端份子更視蘇菲派為威脅、其信徒則是異教徒或叛教者。

「蘇菲主義（Sufism）」為伊斯蘭教的神秘形式，著重從內心、精神上來追尋真主，拒絕物質主義、奉行禁慾主義，可見諸像十三世紀伊朗詩人魯米（Jalaluddin Rumi）的詩作。時至現代，蘇菲派信徒珍視寬容、多元等價值，與許多宗教裡的極端份子格格不入。十二世紀起，蘇菲主義一度成為伊斯蘭文明社會秩序的中流砥柱，自那時起，該主義遍布穆斯林世界，並傳播至中國、西非及美國。

惟由於該派蒙上的神秘主義色彩，使其近年來遭受暴力攻擊，與「伊斯蘭國（ＩＳ）」結盟的民兵，襲擊巴基斯坦南部某偏遠地區一處墓地，墓中葬的是位蘇菲派哲人，釀逾八十死，好戰份子將死傷者看作多神論者，而在聖人的墓前祈禱，卻是該派實踐其信仰的核心，印度和中東的蘇菲派信眾，亦曾因此遭遇攻擊。

科威特裔美國籍的蘇菲派教士阿布杜勞（Imam Feisal Abdul Raul）認為，該派無非就是伊斯蘭教的精神層面，但更側重能讓穆斯林敞開心房的冥想與禮拜。

至於遭ＩＳ鎖定的主因，乃ＩＳ認為，唯有基本教義形式的遜尼派穆斯林才合乎教法，蘇菲派信徒禮拜聖人乃偶像崇拜的叛教之舉。美國密西根大學鑽研現代蘇菲派的柯奈許（Alexander D. Knysh）解釋說，聖人的存在與禮拜聖人，皆牴觸伊斯蘭教的主要原則，即真主是獨一無二的，也是唯一能禮拜的對象。

除基本教義派的宗教敵視外，有專家認為，蘇菲派與埃及政府間的友好關係，可能也是箇中因素，在埃及總統塞西上台後，就矢言保護在「穆斯林兄弟會」攬權時遭排擠的宗教少數族群，故這些好戰份子可能欲藉由殺害蘇菲派信徒來打擊他的威信。