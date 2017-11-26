埃及恐攻已305死 總統下令反擊

2017-11-26

埃及火速空襲西奈半島

〔編譯茅毅／綜合報導〕埃及的北西奈（North Sinai）省阿貝德（Bir al-Abed）拉瓦達清真寺，廿四日遭恐攻血洗，罹難人數已增至三○五，其中包括廿七名孩童，另有傷者一二八人，埃及官員廿五日表示，槍手攻擊時帶著一面「伊斯蘭國（ＩＳ）」旗幟，儘管尚無任何團體宣稱犯案，惟該國檢方已把本案與ＩＳ間連結，總統塞西矢言對恐怖主義宣戰，動用「最大力量」令凶手付出代價，不會讓他們「逍遙法外」。

塞西在電視演說中說，軍警將盡力為死難者報仇，很快就會恢復安全與穩定，他雖未詳述其可能採取的新因應對策，但埃及軍方廿五日已在西奈半島展開空襲行動，宣稱鎖定犯案恐怖份子的多輛逃亡車輛進行轟炸，炸死車上所有人士。此外，空軍也摧毀一些恐怖份子的前哨基地與彈藥庫。不過，由於埃及禁止所有媒體在西奈活動，故此一消息難以查證。

槍手約25至30人 攜IS旗幟

埃及檢方指出，根據倖存者的描述，槍手人數在廿五到卅人之間，攜ＩＳ旗幟，這些在拉瓦達清真寺門前的槍手中，有些蒙面，穿著像軍服的服裝、迷彩褲、黑色Ｔ恤，未蓄濃密的鬍鬚和長髮，將該寺團團圍住，擋住十二面窗戶與門口，並以自動步槍朝寺內掃射。

拉瓦達清真寺位於北西奈省首府阿里什（El-Arish）市以西，以清真寺為攻擊對象，顯示當地的極端份子改變策略，過去以突襲軍警為主，近來則企圖藉由攻擊當地的基督教會和朝聖者，欲使其暴力行動從西奈地區蔓延到埃及本土。

北西奈大多屬沙漠地帶，從蘇伊士運河向東延伸至加薩走廊與以色列，對開羅而言雖是戰略要地，在維安上卻也問題叢生，當地的好戰團體「聖城虔信者」雖一度與「開打（al Qaeda）」組織結盟，但分裂後已於二○一四年宣布效忠ＩＳ，並把組織改名為「西奈省」。

與此同時，美國總統川普廿四日亦推文寫道，攻擊無辜、沒有防備的禮拜信徒「既可怕又卑鄙」，世界對恐怖主義零容忍，我們得在軍事上擊敗他們，並使外界不再相信做為他們存在基礎的極端主義意識形態。他還借題發揮表示，我們「需要蓋圍牆、需要旅遊禁令」，另提到他很快會與塞西通電話。

白宮對此表示，川普除表達譴責外，並重申在恐怖主義的威脅下，美國將繼續與埃及站在一起，國際社會不能容忍野蠻的恐怖份子集團，務必在打擊恐怖主義和極端主義上加強努力。歐盟執委會主席容克廿四日也聲明嚴厲譴責凶手的野蠻行徑，強調歐盟支持埃及。