阿凡達療法 助思覺失調患者控制幻聽

2017-11-25

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕「你是垃圾！廢物！」電腦裡的阿凡達無情的攻擊患有思覺失調症的女子，她面對螢幕，膽怯請求：「拜託，你走開好嗎？」一段時間後，她堅定地說：「我不會再聽你胡扯！」這是英國研究人員為飽受幻聽折磨的思覺失調症患者研發出的「阿凡達療法」，根據發表在期刊「刺胳針精神病學」的研究成果，該創意療法似乎有效。

英國研發創意療法

該研究指出，在75名接受「阿凡達療法」3個月的病患中，有7人表示不再有幻聽。主要作者、倫敦國王學院教授克雷格（Tom Craig）指出，該試驗組患者的沮喪及被幻聽控制的程度與幻聽每天出現的次數皆大幅降低，另外由75名接受諮商的患者組成的對照組中，有2人表示幻聽停止。所有參與者在試驗期間仍正常服藥。

協助面對不存在的斥責

全球每100人中就有1人罹患思覺失調症，該疾病最常見的症狀就是幻聽與幻覺，克雷格說，約3分之2患者飽受幻聽之苦，幻聽基本上盡是羞辱、威脅之言，該情況「可怕、令人痛苦」。他指出，多數經驗者認為該聲音深具控制性，令人無力反抗。服藥雖可減輕症狀，然而4人中有1人仍將出現幻聽。

「阿凡達療法」協助思覺失調症患者面對這些實際不存在的斥責，並學習控制它們。參與試驗的150名患者全都持續經歷令人沮喪的幻聽達1年至20年不等，他們平均與3到4個不同的聲音共同生活。

在試驗組中，治療師首先與病患共同建立他們最害怕聽到的聲音電腦模擬，模仿它的音高、聲調及其說話內容，並模擬其外觀樣貌，這就是阿凡達。接著在持續6週、每週1次、每次50分鐘的療程中，患者在治療師引導下，面對在電腦螢幕上具體化的折磨者。

在不同房間的治療師以麥克風對病患以及阿凡達說話。克雷格指導一名與她的阿凡達對話的女子，當她說：「拜託，你走開好嗎？」克雷格建議女子，「你可以試著為我更加堅定嗎？站起來，看著他，告訴他滾開，好嗎？」隨著治療繼續，病患學習更加堅決，阿凡達開始屈服，終至認同患者的強硬性質。克雷格解釋，「整個經驗從某個非常可怕的事物轉變到個人可以控制此事物」。

專家認同該研究或許有助於治療思覺失調症患者，不過仍須進行更多試驗，以確證其療效，以及釐清誰將受惠最大。