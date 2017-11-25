百日造世界最大電池 特斯拉贏賭注

2017-11-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲官員23日表示，美國電動車大廠特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）如期在100天內，為澳洲南澳大利亞州建造出「世界最大電池」解決當地的斷電問題。這意味穆斯克贏得5000萬美元（約台幣15億元）的賭注，因為他此前保證若未如期完工將一切免費。

穆斯克15億入袋

穆斯克今年3月在「推特」上與澳洲資訊科技富豪坎農—布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）打賭，特斯拉能在100日內為南澳州打造全世界最大鋰離子電池，估計造價為5000萬美元，若未如期建成將免費奉送。之後，坎農—布魯克斯從中牽線令穆斯克與澳洲總理滕博爾磋商。

事過多月，南澳州州長韋瑟里爾（Jay Weatherill）23日宣布，特斯拉建造的電池系統將在幾天內開始測試，早於穆斯克自己設下的12月1日完工期限；南澳州的備用電力今年夏天即將到位，經測試後將於未來幾天開始首次供電；南澳州將成為再生能源領袖。

南澳州有40%電力來自風力與太陽能，但去年當地遭逢強烈暴風雨襲擊，損壞地面上的輸電塔，導致全州夏日大停電，約有170萬人數週無電可用，也掀起再生能源是否適合取代如天然氣和煤炭等化石燃料發電的爭論。特斯拉的「Powerpack」電力系統連接法國能源公司「Neoen」營運的風力發電廠，能儲存電能供無法發電時使用，估計可提供南澳州3萬戶家庭超過1小時的用電量。

特斯拉指出，這個系統的蓄電量達100兆瓦（megawatt）為世界之最，打破之前美國加州安大略市米拉洛馬儲能站的紀錄。穆斯克亦推文恭喜特斯拉同仁和南澳州當局，在破紀錄的時間內完成這項創舉。

南澳州當局預計將為這項建設買單，並於未來幾週評估電池提供的備用電力。然而，韋瑟里爾也強調，真正測試將於澳洲今夏開始，於今年12月至明年3月間，屆時氣溫將飆升至攝氏37度以上。