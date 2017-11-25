北京幼兒園爆虐童 官方下封口令

2017-11-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕9月底才在美國紐約證券交易所掛牌，中國首間獨立上市的學前教育機構「紅黃藍教育」，22日驚傳餵藥、針刺、全裸罰站、猥褻等各式虐童手段。儘管中國教育部宣稱即刻展開調查，但擋不住民眾怒火從網路排山倒海竄出，媒體23日接獲政府封口令，要求相關報導依指示發布，「不質疑、不炒作、不跟進」。

餵藥、針刺、全裸罰站、猥褻…

中國國務院教育督導委員會辦公室24日則發出緊急通知，要求全國幼兒園展開徹查，有效減少侵害事件發生。

英國廣播公司（BBC）中文網指出，中國首都北京不僅正清除驅逐來自外地的「低端人口」，現在連收費高昂的「高端幼兒園」也安全不保，政府還不准民眾談論非議，中國中產階級毫無安全感可言。

這次虐童案件從北京朝陽區紅黃藍幼兒園新天地分園國際小二班家長的即時通訊「微信」群組爆出。根據其中10餘名成員轉述孩子說法，該班教師在學童午餐後發2片白色小藥錠，味道甜甜的，要求吃完睡覺，不從就得裸身罰站或被關進暗房；還有小孩臀部、手臂驚現針孔狀結痂。

不過不是所有人都打針吃藥，曾有人哭鬧抗議，「我沒生病，幹嘛給我打針？」但大家被集體帶去暗黑的小房間「光溜溜」地「檢查身體」，有一樣「光溜溜」的「爺爺醫生」、「叔叔醫生」在場，有的孩子還「檢查」2次，大哭「不要脫我衣服」，疑似敗興才得脫身。根據小朋友描述的細節，家長懷疑「醫生」做出猥褻行為並讓孩子「圍觀」；卻因小孩才3歲，以致他們「無法確定」。

每月學費人民幣5000元

「紅黃藍教育」1998年於英國海外領土開曼群島註冊，至今超過1800間分園遍布中國逾300個城市，但多次無預警閉園，兩年來更有2分園傳出虐童。這次北京出事的新天地分園國際小二班，教師有4人，含3位中國籍教師和1名外籍老師；學童則約20人，入園前1年就申請、排隊，每月學費更高達5000人民幣（約台幣2.3萬元）。疑似涉案的3名教師已暫時停職接受警方調查，但「紅黃藍教育」強調此案「本身是一個孤立的、單一的事件」，已就「個別人士涉嫌誣告、陷害的行為」向警方報案。