和洋大不同！日女議員抱嬰開會受阻

2017-11-25

〔編譯張沛元／綜合25日外電報導〕日本熊本縣熊本市女議員緒方夕佳日前抱著襁褓中的兒子進入議事廳出席全會，疑似效法澳洲女國會議員在議會殿堂哺乳，凸顯女性在追求事業之餘還要忙於育兒的辛苦。然因兩議會規定不同，緒方最後被迫放棄攜子開議，把孩子交給友人照料。

熊本市議長勸阻

日本媒體報導，42歲緒方22日一早10點開議時準時到場，但懷中卻抱著令議會同僚錯愕的7個月大的兒子。熊本市議會議長澤田昌作與若干市議會工作人員隨即上前關切，幾分鐘後又把緒方母子帶到議長辦公室繼續深談。緒方最後放棄攜子出席會議，把小孩交給友人照料後獨自返回議場，當天議程因此延宕40分鐘。

緒方此舉意在凸顯女性因事業育兒兩頭燒的困境，以及企圖營造對女性友善的工作環境。但熊本市議會事務局表示，會議規範雖未禁止攜帶幼兒入場，但只有議員、工作人員與市府官員能進入議場；若將緒方幼子視為旁聽，則議會旁聽規則規定，開議期間旁聽人必須坐在旁聽席，不可進入議場；緒方的幼子不可能自行坐在旁聽席又不得進入議場，因此被要求離場。

緒方事後透露，她曾就攜子出席會議與議會事務局討論，卻被告知自行聘請保母照料，根本無濟於事；議會事務局則說，緒方僅對長時間與幼兒分開感到不安，但並未提出任何具體要求，也沒有事前告知當天會帶幼兒出席議事或要求改變議事程序好讓幼兒能進入議場。緒方2015年4月當選熊本市議員，她還有一個4歲女兒。

引發日本社會熱議

日本女性從政率甚低，婚後生子也大多會離職。緒方企圖攜子出席議會已在網路上引發熱議，有人大讚她勇敢，能藉此讓外界正視女性兼顧事業與家庭所面臨的問題，但也有質疑之聲，直言不是把小孩帶到辦公室就能平衡事業與育兒。澳洲去年修法保障政治人物帶小孩到工作場所的權利，容許在國會殿堂哺乳，綠黨女參議員華特斯今年5月抱著2個月大的女兒阿里亞在國會議場哺乳，為引用該規定在國會殿堂哺乳的第一人。