社民黨讓步 德國組閣僵局有解

2017-11-25

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕為了在不重新舉行大選的情況下化解無法組閣的政治危機，前德國「大聯合政府」成員、一度拒絕參與聯合政府的社會民主黨（ＳＰＤ）二十四日終於鬆口，願意在下週就籌組聯合政府與由總理梅克爾領導的國會最大黨「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（ＣＤＵ／ＣＳＵ）舉行會談，並由德國總統史坦麥爾擔任會議主持人。

ＳＰＤ秘書長海爾在該黨結束由主席舒茲主持、長達八小時的深夜會議後表示，該黨堅信必須舉行組閣會談，也不會拒絕參與此等會談。德國總統史坦麥爾的發言人隨後表示，史坦麥爾本週稍早曾與ＣＤＵ、ＣＳＵ與ＳＰＤ領導人會面，已同意出席這場下週於總統府舉行的聯合會議。目前還不確定確切的會談日期。

梅克爾的ＣＤＵ／ＣＳＵ雖在九月下旬的聯邦議院（國會）大選中勝出，然因反移民的極右派勢力崛起以致席次減少且未過半，無法自行組閣執政；ＳＰＤ雖曾是聯合政府成員與國會第二大黨，但在九月大選中得票率創新低，席次大減，選後並立即宣布不加入執政聯盟；梅克爾稍後與得票率排名第四、親商的自由民主黨（ＦＤＰ）以及排名第六的綠黨商議組閣，但並無成果，組閣談判在本週稍早因ＦＤＰ單方面退出而瓦解。

不願在梅克爾的陰影下執政的舒茲雖斬釘截鐵表示不加入聯合政府，但也因此面臨不願見德國陷入政治僵局的黨內壓力，ＳＰＤ黨籍的司法部長馬斯就說，ＳＰＤ不能像窩在角落生悶氣的小孩；但ＳＰＤ改變立場同意組閣，則會讓該黨誠信遭受質疑。ＳＰＤ副主席史維席格二十四日強調，該黨不會自動加入「大聯合政府」，並指責綠黨與ＦＤＰ在選後兩個月留下一堆爛攤子，ＳＰＤ不可能兩天內就收拾完畢。

在不重新舉行大選的情況下，梅克爾要繼續執政的選項並不多，若非要求ＳＰＤ加入新的大聯合政府，就是與小黨，可能是綠黨合組國會總席次未過半的少數政府，然後選擇議題與ＳＰＤ合作。