川普前國安顧問涉通俄 傳與檢合作

2017-11-25

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕紐約時報二十三日披露，美國總統川普前國安顧問弗林的律師團近日通知總統的法律團隊，他們不再針對特別檢察官穆勒的通俄門調查與總統的法律團隊進行討論。此一切斷雙方聯繫之舉顯示弗林正轉而與檢方合作，或就認罪協議進行談判。儘管已有三名川普的總統選戰親信遭穆勒起訴，但當中沒有人的重要性可與弗林匹敵。華盛頓郵報直言，這對川普恐怕是個不祥之兆。

在大型犯罪調查中，辯護律師間會例行分享資料，然而若當中一名涉案者在與檢方合作時，仍繼續進行如此互動，將造成利益衝突。四名消息來源告訴紐時，川普與弗林彼此的律師團已中止該互動。不過紐時報導，光是致函通知不足以證明弗林已與穆勒合作，不過該通知讓川普的律師群相信，弗林至少已開始與穆勒談論合作。

弗林被認定效忠川普，不過最近幾週他向友人表達，非常憂心檢方起訴他的兒子小弗林（Michael Flynn Jr.）。弗林父子的律師對相關詢問未予回應。

白宮在穆勒起訴川普的選戰經理曼納福特、選戰助理蓋茨以及外交政策顧問帕帕多普洛斯後，對於弗林恐步上被起訴後塵已有所準備，不過上述三人的地位，以及對川普的重要性皆遜於弗林，這位退役的三星上將是川普「美國優先」政見的擘畫者，也是拉近與俄國關係的提倡者。他與俄國的關聯早於去年的美國總統選戰，二○一五年在莫斯科的一場活動中，他與俄國總統普廷比鄰而坐。川普任命他為國安顧問時說，他將協助「恢復美國在世界的領袖地位」。

今年二月間，弗林上任僅二十四天即因白宮認定他誤導在政權轉移期間與俄國駐美大使基斯利亞克聯繫的性質，而遭革職。聯邦調查局（FBI）一月間就他與基氏的互動進行調查，當時司法部副部長葉茨警告白宮，弗林宣稱他未與基氏討論美國對俄制裁案是不實訊息，自此，弗林的爭議越演越烈。

前FBI局長柯米在國會作證指出，在弗林被開除當天，川普於白宮橢圓形辦公室與他進行一對一會面，要求他結束對弗林的調查。他對川普的要求感到憂慮，因此立即寫下該會面的備忘錄。五月間穆勒被司法部任命為特別檢察官，對川普的選戰與俄國對大選影響之間的關聯展開調查。除了在選戰以及政權交接期間與俄方的關聯外，穆勒目前也調查弗林是否在大選期間祕密收取土耳其政府高達五十三萬美元的遊說資金。