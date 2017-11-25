辛巴威新總統就職 允明年大選

2017-11-25

姆納加瓦矢言打貪 卻承諾保護穆加比財產

〔編譯孫宇青／綜合報導〕辛巴威廿四日迎來獨立三十七年後第二位總統，綽號「鱷魚」的前副總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）宣誓就任臨時總統，結束前總統穆加比被迫辭職前的政治亂象。在多個友邦領袖親臨見證下，姆納加瓦強調國家「不應再受到過去束縛」，矢言將處理政府貪腐、復興國家經濟、保障外國投資安全與補償土地遭徵收的白人農民，同時也承諾明年舉行大選以實現民主價值。

姆納加瓦的就職典禮在嚴密維安下於首都哈拉雷國家體育場展開，反對黨領袖、民主人士和六萬名支持者，以及波札那、莫三比克和尚比亞等非洲鄰國領袖均蒞臨觀禮。前總統穆加比則以需要休養為由不克出席，但會繼續待在國內，姆納加瓦已承諾給予其「最高程度的保護」，革命「英雄」的榮耀與財產也不會被剝奪。姆納加瓦在首席大法官監誓下完成宣誓，且軍隊宣誓效忠後，立即發表演說。

姆納加瓦雖是「臨危受命」執掌政權，但他謙稱自己是以「極度謙遜」的態度接下重任，並率先向曾帶領國家邁向獨立的穆加比表達敬意。不過，他隨即話鋒一轉，強調全國上下不該揮霍此刻的機會，「必須現在開始改變政府文化」，矢言解決穆加比任內沉痾已久的貪腐問題，承諾致力於全體國民的福祉，而首要之務即為重振經濟。

姆納加瓦再三強調，新政府的經濟政策將以「創造工作機會」為導向，力求降低高達八十％的國家失業率，並聲稱自己必定會全力以赴，敦促離鄉背井的數百萬辛巴威人返國協助重建經濟。由於穆加比任內陸續將鑽石、白金、黃金等稀有礦產國有化，並要求外資企業須由辛國公民持股過半，令海外投資者心懷顧慮而大為卻步，姆納加瓦對此強調，新政府將確保海外投資的安全性，向更多外國投資者招手。

不僅如此，穆加比任內數次爭議性土地改革，包括強行徵收白人土地，重新分配給黑人，卻導致土地生產效能下降等，遭到國際社會抨擊及制裁，成為經濟衰敗主因。姆納加瓦對此表示，各國必須了解，辛巴威的土地政策無法推翻重來，但新政府將致力「補償土地遭掠奪的農夫」，並成立土地委員會，以確保所有土地有效使用。

最後，姆納加瓦指明年將舉行大選，國家屆時將擺脫「惡意、仇恨、偏激」，惟大選確切日期尚未公布。外電報導指出，儘管辛國人民普遍認為國家民主化已邁入新階段，但國際危機組織（ICC）非洲專家皮古（Piers Pigou）指出，姆納加瓦過去支持穆加比經濟政策，協助其打壓異議人士等紀錄無法抹滅，姆納加瓦如何適度擺脫執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF），尋求反對黨支持推動民主化、重建經濟，將備受矚目。