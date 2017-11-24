好心有好報！遊民給600元加油 車主募600萬還他

2017-11-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國賓州一名身上只有20美元的34歲流浪漢強尼（Johnny Bobbitt Jr.），遇上油箱見底而不得不緊急停車的27歲女子凱特（Kate McClure），竟把手頭僅剩的20美元（約台幣600元）換成一桶油，助凱特脫困。為表達感激，凱特發動募款，才12天就湊到相當於20倍的近20萬美元（約台幣600萬元），讓強尼獲得歇腳之處與重生希望。

感動近7千人 12天就募到20倍金額

來自新澤西州的凱特上月接近午夜時，開在95號州際公路費城一帶，眼見愛車油量警示燈已亮，卻未能撐完全程。頭一次發生這種事的她不知所措，只好把車子停在路旁，準備朝加油站走去；打電話請男友來接她的同時，強尼從暗處冒出靠近，他詢問後，叫她回到車裡把門鎖上。數分鐘後，帶回一個紅色汽油罐，原來他把身上僅有的20美元花盡，也沒跟身上沒現金的女方要半毛錢，就讓她和男友離開。

兩人難忘強尼，這幾週多次特別去找強尼，不僅還他汽油錢，還送夾克、手套、毛帽、保暖襪更另外塞錢。強尼近年餐風露宿，但從不怨天尤人，凱特希望能為他多做些什麼，「他是個這麼棒的人，讓我愈來愈想幫助他」。

和男友商量後，凱特本月10日把這段際遇公開在「去資助我」（GoFundMe）募款網站，設定1萬美元募款目標，另提供窩心故事，讓網友認識強尼為人：有次她塞給他兩張禮物卡和一批瓶裝水，他收到後，卻馬上和另兩名街友分享。

相關報導引來強尼舊識認親，指退伍軍人強尼過去曾服務北卡羅來納大學附設醫院，「真的是個很好的人！」短短12天，這段溫馨故事感動約6671人，網路捐款近20萬美元。