每條含70隻蟋蟀！蟲蟲麵包 芬蘭開賣啦

2017-11-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕芬蘭大型食品、餐飲集團「法澤」（Fazer）24日推出由乾燥蟋蟀和麵粉製成的「蟋蟀麵包」（見圖，路透），是全球第一個量產銷售的昆蟲麵包。

全球首個量產昆蟲麵包

法澤公司總經理赫爾史特洛姆對於推出昆蟲麵包感到相當興奮，「我們一直想在食品革命中位居領導者角色，我們希望以手工麵包提振麵包產品銷量成長」。

這款蟋蟀麵包由乾燥蟋蟀磨成粉後，加入麵粉製成，一條麵包含有約70隻蟋蟀，蛋白質含量高於普通全麥麵包，售價3.99歐元（約台幣141元），相較之下，一般全麥麵包售價為2到3歐元。受限於混合蟋蟀的麵粉供應量有限，上市初期僅在赫爾辛基的法澤旗下據點推出，預計明年擴大到全國。

歐洲6國開放昆蟲食品銷售

一名試吃蟋蟀麵包的學生說，「我吃不出有什麼不同……嚐起來就像（一般）麵包。」

在數個西方國家，增加食物來源之需求以及希望更人性對待動物，提高了人們對於以昆蟲作為蛋白質來源的興趣。芬蘭11月起加入英國、荷蘭、比利時、奧地利和丹麥等5歐洲國家的行列，開放以養殖昆蟲製作食物和銷售。

法澤烘焙創新部門說，他們今年夏天開始研發昆蟲麵包，但是一直等到法令過關才得以推出，預期未來昆蟲將是重要的食品原料，「蟋蟀麵包是優質蛋白質來源，昆蟲也有很好的脂肪酸、鈣、鐵質和維他命B12等」。