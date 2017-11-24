臉書新工具 可辨別「俄」意帳號

2017-11-24

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕應美國國會議員要求，臉書二十二日表示，將在今年底以前推出一種軟體工具，讓臉書使用者能了解自己是否曾追蹤張貼俄羅斯政府文宣的臉書帳號或對其按讚。儘管美國國會議員稱臉書此舉積極，但臉書並未如國會要求會主動個別通知使用者已暴露於俄羅斯宣傳的貼文或廣告。

臉書在聲明中指出，將在今年底以前提供網路工具讓臉書使用者能了解到，自己在二○一五年一月到二○一七年八月期間按讚或追蹤的臉書貼文或帳號，有哪些與俄羅斯企業「網際網路研究中心」（Internet Research Agency，ＩＲＡ）脫離不了關係。該辨識工具的實體模型顯示，這是一個僅將與ＩＲＡ有關的臉書帳號、而非相關貼文或廣告列表的網頁。目前並不清楚臉書最後是否會提供更多服務。

臉書表示，該網路工具為該公司持續保護臉書平台與使用者免受企圖破壞美國民主的犯罪者的侵害的努力之一；這些俄羅斯文宣來自ＩＲＡ，而ＩＲＡ被美國國會議員與研究人員指控是一個與莫斯科當局脫不了關係的網路水軍農場，雇用大量水軍以假的社交網路帳號在網路上狂推支持克里姆林宮的發文，估計最多有一億兩千六百萬人看過這類臉書貼文與兩千萬人看過這類的Instagram圖片。臉書目前已停用這些帳號。

儘管俄羅斯政府否認，但據信莫斯科當局在去年美國總統大選投票日前，曾持續利用臉書、Google與推特在美國民間散布引發分歧的訊息，美國國會議員曾批評這些科技公司未積極察覺此等有干擾選舉之嫌的行為。