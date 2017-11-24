阿根廷潛艦失蹤七天 偵測到爆炸聲

2017-11-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕阿根廷潛艦「聖胡安號」（San Juan）十五日於南大西洋失蹤至今，艦上四十四名人員生死未明，理論上他們的氧氣二十三日已經耗盡。阿國海軍二十三日表示，當局在該潛艦失聯數小時後，於事發海域偵測到噪音，為「異常、單一、簡短、暴力的非核子活動」，與「爆炸聲響一致」；但直到確定潛艦下落前，搜救不會停止。

阿根廷海軍發言人巴比指出，美國和專門機構已經判定，「聖胡安號」失聯將近三小時後，南大西洋出現「異常水聲」，聲源是潛艦最後出現位置以北四十八公里處，判斷可能從潛艦發出。

當媒體問及是否為爆炸聲響時，巴比起先拒絕作此臆測，強調「必須證實與調查」，但後來又改口與「爆炸聲響一致」。一名前潛艦指揮官告訴法新社，如果傳出的是巨大噪音，即有可能是爆炸。

「聖胡安號」為德國三十四年前製造的柴電潛艦，曾在二○○七年至二○一四年進行整修，艦況已相當老舊，在失聯前曾傳出電池故障問題。美國海軍上尉辛茲（Lily Hinz）則指出，在水裡偵測到的不尋常聲音，可能無法歸咎是海洋生物發出，或是海洋的自然噪音。辛茲拒絕推斷這是爆炸聲音，因為專家也難以判斷。

除了美國與巴西，英國、法國、德國、智利、秘魯、烏拉圭和哥倫比亞等國，也加入搜救行列。然而，兩名英國人士向《華爾街日報》爆料，阿根廷在潛艦失蹤後很快接受各國的協助，但對英國的好意卻延遲了十二小時才同意，延誤搜救時機。英國與阿根廷曾於一九八二年發生福克蘭群島戰爭，從此種下心結。

專家估計，「聖胡安號」艦上氧氣只夠七天使用，應該已經耗盡。艦上官兵家屬十分悲傷，其中有人痛批阿國海軍的官僚主義，諸多繁文縟節導致延誤通知阿國總統馬克里潛艦失聯一事。家屬及民眾在多數船員居住的馬普拉塔（Mar del Plata）海軍基地外，擺設了許多卡片、海報和抗議牌，焦急等候最新消息。

  • 美國海軍二十二日派出美軍唯一的潛艦救援單位前往阿根廷丘布特省一處港口，準備架設「壓力救援模組系統」（PRMS），用來救援失聯的阿根廷潛艦。（法新社）

    美國海軍二十二日派出美軍唯一的潛艦救援單位前往阿根廷丘布特省一處港口，準備架設「壓力救援模組系統」（PRMS），用來救援失聯的阿根廷潛艦。（法新社）

  • 阿根廷潛艦「聖胡安號」十五日於南大西洋失聯至今，艦上四十四名人員生死未明，多國軍方正協助搜尋。（美聯社）

    阿根廷潛艦「聖胡安號」十五日於南大西洋失聯至今，艦上四十四名人員生死未明，多國軍方正協助搜尋。（美聯社）

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