阿根廷潛艦失蹤七天 偵測到爆炸聲

2017-11-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕阿根廷潛艦「聖胡安號」（San Juan）十五日於南大西洋失蹤至今，艦上四十四名人員生死未明，理論上他們的氧氣二十三日已經耗盡。阿國海軍二十三日表示，當局在該潛艦失聯數小時後，於事發海域偵測到噪音，為「異常、單一、簡短、暴力的非核子活動」，與「爆炸聲響一致」；但直到確定潛艦下落前，搜救不會停止。

阿根廷海軍發言人巴比指出，美國和專門機構已經判定，「聖胡安號」失聯將近三小時後，南大西洋出現「異常水聲」，聲源是潛艦最後出現位置以北四十八公里處，判斷可能從潛艦發出。

當媒體問及是否為爆炸聲響時，巴比起先拒絕作此臆測，強調「必須證實與調查」，但後來又改口與「爆炸聲響一致」。一名前潛艦指揮官告訴法新社，如果傳出的是巨大噪音，即有可能是爆炸。

「聖胡安號」為德國三十四年前製造的柴電潛艦，曾在二○○七年至二○一四年進行整修，艦況已相當老舊，在失聯前曾傳出電池故障問題。美國海軍上尉辛茲（Lily Hinz）則指出，在水裡偵測到的不尋常聲音，可能無法歸咎是海洋生物發出，或是海洋的自然噪音。辛茲拒絕推斷這是爆炸聲音，因為專家也難以判斷。

除了美國與巴西，英國、法國、德國、智利、秘魯、烏拉圭和哥倫比亞等國，也加入搜救行列。然而，兩名英國人士向《華爾街日報》爆料，阿根廷在潛艦失蹤後很快接受各國的協助，但對英國的好意卻延遲了十二小時才同意，延誤搜救時機。英國與阿根廷曾於一九八二年發生福克蘭群島戰爭，從此種下心結。

專家估計，「聖胡安號」艦上氧氣只夠七天使用，應該已經耗盡。艦上官兵家屬十分悲傷，其中有人痛批阿國海軍的官僚主義，諸多繁文縟節導致延誤通知阿國總統馬克里潛艦失聯一事。家屬及民眾在多數船員居住的馬普拉塔（Mar del Plata）海軍基地外，擺設了許多卡片、海報和抗議牌，焦急等候最新消息。