中國網路沙皇落馬 全因得罪習近平？

2017-11-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕有中國網路沙皇之稱的中共中央宣傳部原副部長魯煒因涉嫌嚴重違紀，廿一日遭中國共產黨中央紀律檢查委員會宣告正接受組織審查。魯煒是中共第十九次全國代表大會（十九大）上月閉幕後落馬「首虎」，法國國際廣播電台廿三日指出，得罪中共最高領導人習近平才是魯煒垮台的關鍵主因。英國衛報也指出，中國已全面封殺有關魯煒落馬之因的網路討論。

根據中紀委廿二日「十九大後『首虎』落馬，機動式巡視作用彰顯」一文，中共十八屆中央第十二輪巡視在今年六月首度採用「機動式巡視」，意外發現中共中央網絡安全和信息化領導小組辦公室（網信辦）「四個意識」不強、維護政治安全不夠有力、「政治生態不良，存在『小圈子』問題」；該文直指三年前擔任中央網信辦主任僅兩個月的魯煒難辭其咎，落馬「不足為奇」。

法國國際廣播電台認為，中紀委凸顯「政治生態不良，存在『小圈子』問題」等指控，還有網信辦明白總結，「要牢記中央網信辦的政治機關定位，時時處處事事維護習近平總書記的核心地位，時時處處事事維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」，都能看出對習近平「有二心」就「顯然屬於『政治腐敗』」。

法廣指中共黨內對魯煒的「兩面人」評價，可從文革時期「兩面派」理解：當時被扣上這頂帽子的政治人物，都是中共創始人毛澤東口中的資產階級或反革命路線，亦即這些人「表面上說一套，背著中央做另一套」，總而言之，「指責他們對黨的最高領袖服從不夠」。

至於四年前曾傳參加「人奶宴」的魯煒「政治腐敗」主要作為，「就是沒有與黨的核心習近平保持完全一致」，可能「拍馬做過了頭，要不就是受到了領袖的猜疑」。但踢走網路看門狗，中國政府還是不准網路談論，廿二日一聲令下，公共論壇相關討論一律被撤除。