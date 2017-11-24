川普到訪前夕 北京試射東風41

2017-11-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普此前出訪亞洲，八日飛抵北京，期間曾稱與中國國家主席習近平間有「良好的化學作用」，不過，五角大廈官員本週證實，中國六日曾試射其新型的「東風-41（DF-41）」洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），即川普訪中前兩天。「華盛頓時報」廿二日指稱，北京刻意挑此時間點旨在告訴自家軍隊，「即使川普來訪，中國領導高層仍視美國為頭號敵人」。

據美國情報機構追蹤，被認為可搭載多彈頭的東風-41，從中國北部的一處發射區試射，落在其西部沙漠地區的一個彈著區，惟川普政府對相關詳情保密，以免對預定的「川習會」造成影響。

據華時報導，利用飛彈及其他新型軍事系統來傳遞其政治訊息，有時旨在遂行其對內的目的，乃中國政府慣用的手法，而北京六日試射據稱能「打遍全球」、「一枚毀一個敵國」的東風-41，就是為了向中國內部主要權力中心之一的人民解放軍展現敵我之分。

還有看法認為，中方此舉旨在報習近平四月訪美時的一箭之仇，川普四月六日在佛州「海湖莊園」夜宴習近平，晚宴結束前，身為東道主的川普才當面告知作客的習，美軍甫發射數十枚「戰斧」巡弋飛彈，「懲罰」敘利亞阿塞德政權動用化武。據報導，習當時正在吃甜點，聽到後先「愣了十秒」，才吐出「這是ＯＫ的」。而在習離美後，中國官媒隨即批評，川普此舉不過是「一個步履維艱的政客展示強人形象的做法」。

然而本月上旬，不只北京，甚至華府亦未公開提及西方國家亟欲窺知的東風-41，美國國防部婉拒評論此事，只稱事涉情報。若此事屬實，即該型飛彈第九次試射，凸顯中國致力研發更新且威力強大的核彈。據中國媒體報導，其可搭載一五○公噸重的彈頭達十枚，或一枚重達五．五兆公噸的彈頭。

國際評估暨戰略中心（ＩＡＳＣ）資深研究員費雪禮（Richard Fisher）表示，中國在川普來訪前夕試射東風-41，坐實川普認為美、中關係存在本質上、系統性的敵意之看法，並讓他欲強化美國在亞洲軍力與增加美國與其亞洲盟邦、友好國家間合作的意圖正當化。