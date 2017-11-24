澳外交白皮書 籲美加入亞太抗中

2017-11-24

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕澳洲二十三日發表十三年來的第一份外交政策白皮書，呼籲美國在中國強勢崛起之際更應在亞太地區建立強勢存在，以支援二戰後基於規則的秩序，對美國本身與國際繁榮穩定皆有利。由於白皮書中以「區域秩序之重大斷層」形容南海問題，並對中國在此水域填海造陸大興土木表示憂心，中方怒嗆澳洲此言不負責任。

中國批澳 言論不負責任

澳洲在這份暌違十三年首度發布、做為澳洲外交指引與促進澳洲利益路線圖的外交政策白皮書中，勾勒在「權力均勢轉變下」的「印度太平洋地區」所應採取的步驟，直言美國在二戰後的澳洲史上始終是亞太霸權，然其地位如今面臨中國挑戰；隨著中國勢力漸增，澳洲未來十年將極其艱辛，印太地區將以澳洲現代史上毫無先例的方式改變；澳洲矢志與中國建立堅實且有建設性的關係，但同時也力挺美國的全球領袖地位角色。

澳洲說，美國參與印太事務以維護基於規則的秩序（rules-based order），對美國本身以及國際穩定與繁榮皆有利；若無美國的持續支持，基於規則的秩序的效力與自由性將式微……「澳洲深信，有效對付國際挑戰的唯一之道，在於全球最富裕、最有創新力與最強大的國家（即美國）參與解決」。以美中兩大強權中間人自居的澳洲也鼓勵兩大強權應確保不會因為他們之間的經濟緊張關係，而助長戰略敵對或破壞多邊貿易制度。

由於澳洲在外交政策白皮書中以「區域秩序之主要斷層」形容南海情勢，並指責中國以史無前例的進度與規模在此爭議性水域填海造陸大興土木，中國外交部發言人陸慷二十三日怒嗆該白皮書就南海問題發表「不負責任」言論，中方對此表示嚴重關切；至於白皮書提及中國是否遵守戰後基於規則的秩序問題，陸慷強調，此秩序應是國際社會公認、而非任何國家私自定義的秩序，中方向來遵守聯合國憲章。

澳洲對中 立場更趨鷹派

澳洲是美國最堅定的盟友之一，但美國孤立主義隨總統川普上台而興起令亞太盟邦憂心；在此同時，澳洲與中國的經貿關係密切，中國則是澳洲最大貿易夥伴，而北京當局始終質疑美澳的軍事關係。

雖然澳洲總理滕博爾在白皮書發表後緩頰說，「這是澳洲史上第一次最大的貿易夥伴不是主要安全夥伴，我們必須視此為機會而非風險」，但澳洲雪梨大學外交政策專家庫蘭（James Curran）指出，這份白皮書凸顯澳洲終於了解必須積極保護自己的國家利益，「白皮書延續了政府目前對中國採取的更為鷹派的立場」。