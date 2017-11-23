Skype遭中國下架

2017-11-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕蘋果公司（Apple Inc.）廿二日發聲明證實接獲中國公安部通知，幾款手機應用程式（APP）由於「在網路協議之上提供語音服務的應用不符合當地法律」，因此已將包括微軟旗下Skype在內的幾款通訊服務APP自中國區蘋果APP Store下架。與此同時，Skype在Android的應用程式商店也不見蹤跡。微軟則發聲明表示，Skype已自蘋果應用程式商店「暫時下架」，現正「努力讓該款應用程式盡快重新上架」。

中國境內的用戶指出，Skype自十月底開始從包括蘋果應用程式商店在內的幾個國內平台消失，無法提供下載。不過，目前Skype仍能在中國提供服務，Skype企業版則仍可順利下載。中國市場研究集團的高級分析師卡文德（Ben Cavendar）認為，Skype企業版之所以能繼續提供下載，或許是因為該項服務和公司掛勾，用戶的身分更為清晰。

今年稍早，臉書旗下WhatsApp也在中國遭封鎖，其他無法在中國使用的同類型APP包括Snapchat、Twitter、Line等。中國政府今年六月一日開始實施《網路安全法》。紐時分析，北京禁止國內用戶使用這些應用軟體，是因為它們通常都有加密選項，讓政府監控訊息變得更加困難。中國長期使用世界上最先進、最全面的工具控制網路，並在中國國家主席習近平的領導下進一步加強控制力度。