日天皇退位時間 下月公布

2017-11-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本內閣官房長官菅義偉二十二日宣布，宮內廳預定下月一日舉行皇室會議決定明仁天皇的退位時間。日本媒體報導，目前出現二○一九年三月底或四月底退位兩方案，政府內部傾向支持「天皇四月三十日退位．皇太子五月一日即位」方案。另外，秋篠宮長女真子公主的婚禮，預定明年十一月四日在東京帝國飯店舉行。

據報導，皇室會議由擔任主席的首相安倍晉三召集，參加人員包括國會眾參兩院正副議長、最高法院院長、皇室代表及宮內廳長等十人，以閉門會議商定天皇退位時間，日本內閣會議再依皇室會議意見於下月五日做出最後決定，並通過退位日的相關政令。

報導指出，目前關於天皇退位及皇太子即位的日期出現兩種方案，一案為二○一九年三月三十一日退位、四月一日即位，另一方案為四月三十日退位、五月一日即位。雖然「三月底退位、四月初即位」方案，新年號的啟用正好與日本會計年度起始日無縫接軌，可減輕各行業負擔，降低對國民生活的影響，但因二○一九年四月日本將舉行地方選舉，預料朝野政黨將展開激烈交鋒，考慮當時政情稱不上平穩，所以政府內部傾向支持「四月底退位、五月初即位」方案。

報導也指出，二○一九年一月七日為昭和天皇駕崩三十年的「式年祭」，明仁對此極為重視，四月底退位前仍可以天皇身分主持這項宮中大祭。

菅義偉強調，政府將盡全力落實天皇退位的日程，他也暗示將擔任即位與退位儀式籌備小組的負責人。為了讓日月曆業者及早準備，新年號將會提前在明年發表。

另外，真子公主與大學同學小室圭的婚禮，宮內廳二十二日也宣布，定於明年十一月四日在帝國飯店舉行，兩人的「納采之儀」，亦即相當於民間的訂婚儀式預定明年三月四日舉行。這是繼二○一四年高圓宮次女千家典子之後，再次有女性皇室成員成婚。預計最快在二○一九年春天退位的明仁夫婦，將會出席孫女的婚禮。報導指出，天皇出席孫輩的婚禮至少是明治時期以來的首次。