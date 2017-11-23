日天皇退位時間 下月公布

2017-11-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本內閣官房長官菅義偉二十二日宣布，宮內廳預定下月一日舉行皇室會議決定明仁天皇的退位時間。日本媒體報導，目前出現二○一九年三月底或四月底退位兩方案，政府內部傾向支持「天皇四月三十日退位．皇太子五月一日即位」方案。另外，秋篠宮長女真子公主的婚禮，預定明年十一月四日在東京帝國飯店舉行。

據報導，皇室會議由擔任主席的首相安倍晉三召集，參加人員包括國會眾參兩院正副議長、最高法院院長、皇室代表及宮內廳長等十人，以閉門會議商定天皇退位時間，日本內閣會議再依皇室會議意見於下月五日做出最後決定，並通過退位日的相關政令。

報導指出，目前關於天皇退位及皇太子即位的日期出現兩種方案，一案為二○一九年三月三十一日退位、四月一日即位，另一方案為四月三十日退位、五月一日即位。雖然「三月底退位、四月初即位」方案，新年號的啟用正好與日本會計年度起始日無縫接軌，可減輕各行業負擔，降低對國民生活的影響，但因二○一九年四月日本將舉行地方選舉，預料朝野政黨將展開激烈交鋒，考慮當時政情稱不上平穩，所以政府內部傾向支持「四月底退位、五月初即位」方案。

報導也指出，二○一九年一月七日為昭和天皇駕崩三十年的「式年祭」，明仁對此極為重視，四月底退位前仍可以天皇身分主持這項宮中大祭。

菅義偉強調，政府將盡全力落實天皇退位的日程，他也暗示將擔任即位與退位儀式籌備小組的負責人。為了讓日月曆業者及早準備，新年號將會提前在明年發表。

另外，真子公主與大學同學小室圭的婚禮，宮內廳二十二日也宣布，定於明年十一月四日在帝國飯店舉行，兩人的「納采之儀」，亦即相當於民間的訂婚儀式預定明年三月四日舉行。這是繼二○一四年高圓宮次女千家典子之後，再次有女性皇室成員成婚。預計最快在二○一九年春天退位的明仁夫婦，將會出席孫女的婚禮。報導指出，天皇出席孫輩的婚禮至少是明治時期以來的首次。

  • 日本首相安倍晉三預定下月一日召集舉行皇室會議確定明仁天皇退位時間，目前政府屬意二○一九年四月三十日天皇退位、五月一日皇太子即位的方案。（歐新社）

    日本首相安倍晉三預定下月一日召集舉行皇室會議確定明仁天皇退位時間，目前政府屬意二○一九年四月三十日天皇退位、五月一日皇太子即位的方案。（歐新社）

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