擴大制裁北韓 美國追加４中資企業

2017-11-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國政府繼二十日將北韓列入「恐怖主義資助國」黑名單後，二十一日進一步宣布針對北韓的制裁對象，包括與平壤有生意往來的四家中國企業與一名中國商人。對此，中國抨擊美方對他國實施「長臂管轄」，北韓則痛批美方「嚴重挑釁」。

美國財政部二十一日擴大對北韓的相關制裁，包括丹東東源實業公司及其代表人孫嗣東（Sun Sidong）、丹東宏達貿易公司、丹東科華經貿公司、丹東祥和實業公司等十三家企業及二十艘貨船，其中孫嗣東及其公司被控出口北韓核子反應爐相關物資。上述企業在美國司法管轄內的資產將被凍結，美國人民禁止與其進行貿易。

美國財政部也公布十月份拍攝的衛星照片，指控北韓籍貨輪在海上以船隻對船隻的直接運輸方式，疑似進行非法石油走私交易，違反聯合國安理會第二三七五號決議案。美國財政部長努勤強調，前述制裁可強化對北韓的孤立，同時使其「迴避伎倆」原形畢露。受制裁企業與北韓的貿易額累計達數億美元。

中國外交部發言人陸慷對此回應說，中方堅決反對任何國家基於自身國內法律採取片面制裁，呼籲美方提出中企違反聯合國制裁的具體證據。

在此敏感時刻，中國國際航空公司近日也宣布無限期暫停往返北京及平壤兩地的航班。該公司二十一日發表聲明表示，上述決定係基於該航線營運情況不佳的商業考量。