美擬廢網路中立 不利低資費用戶

2017-11-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一月卸任的美國民主黨籍前總統歐巴馬兩年前立下「網路中立」規定，避免網際網路服務供應商（ＩＳＰ）箝制言論自由，下月十四日將面臨川普政府挑戰。從美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）現任成員為共和黨籍居多來看，後者預計佔上風，若成功推翻前朝政策，低資費網路用戶目前可無限瀏覽的網站與資訊，恐在未來大幅減少。

下月十四日將就此案進行表決的ＦＣＣ委員有五人，共和、民主黨兩黨勢力三比二。ＦＣＣ主席帕伊（Ajit Pai）廿一日做出上述預告，提案細節將於廿二日發布，但自稱全是他的點子且為首要任務，與一月指派他上任的川普無關。

帕伊強調，歐巴馬政府兩年前捍衛的「網路中立」規定，把網際網路當公共事業監管，不利ＩＳＰ擴大投資寬頻網路；若他的提案能順利通過，「聯邦政府將停止對網際網路進行微觀管理」，但會讓ＩＳＰ管理透明化，市場才是有決定權的最大贏家，對藍領階級也會更有利。

ＦＣＣ前年通過的「網路中立」規定，要求各家ＩＳＰ對所有合法企業的網站一視同仁，不許限制低資費用戶造訪合法內容或選擇性降速，更不准把自家網站優先端到用戶眼前，當初引起美國電信業者強力反彈。

如今得知「網路中立」可能逆轉，Google、「臉書」（Facebook）和網路隨選串流影片公司「網飛」（Netflix）等透過網路提供服務的科技公司，與消費者保護團體齊力撻伐，因ＩＳＰ在ＦＣＣ力挺下，屆時將可隨意禁止民眾觀看對手內容，大企業砸錢就有優先權，不利小型新創網路公司生存發展。