越界追殺士兵 北韓違停戰協定

2017-11-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕聯合國盟軍指揮部二十二日公布一段七分鐘影片，顯示北韓一名士兵近日越界叛逃南韓時，遭到同袍開槍追殺的險象環生畫面。聯合國譴責，北韓衛兵在追捕過程中跨越兩韓軍事分界線（MDL），違反一九五三年簽訂的南北韓停戰協定。

影片顯示，北韓投誠士兵於十三日駕駛吉普車，穿越兩韓停戰線上的板門店「共同警備區」（JSA），快速通過越戰期間交換俘虜的「不歸橋」，途中車輪陷入溝渠無法動彈，索性棄車狂奔跑向南韓。在此過程中，北韓四名衛兵以手槍和步槍，對叛逃士兵發射四十多發子彈，他在連中數槍後仍繼續奔跑，期間一名北韓衛兵跨越兩韓軍事分界線，數秒後便立刻折返，接著投誠士兵傷重倒在南韓界內，三名南韓士兵匍匐前進，將他拖往安全地帶，兩韓軍方並未交火。

對此，聯合國盟軍指揮部發言人卡洛爾（Chad Carroll）抨擊，北韓士兵的兩個舉動違反兩韓停戰協定，一是發射武器越過兩韓軍事分界線，二是實際跨越此線。聯合國官員已通知北韓軍方違反協定，並要求開會討論調查結果，提出日後預防違規之道。

停戰協定簽訂後，南北韓都曾片面宣布不再遵守該協定，例如一九五四年南韓外交部長卞榮泰便曾表示，不再認為有義務遵守停戰協定。二○一三年三月，北韓人民軍最高司令部甚至聲稱不承認停戰協定。

據統計，自韓戰結束以來，約有三萬名脫北者逃往南韓，多數是從中國邊境。兩韓已超過三十年未在軍事分界線交火，上次是在一九八四年，當年一名蘇聯公民在板門店北韓側觀光時，突然變節越界奔向南韓，兩韓為此交火，造成一名南韓士兵、三名北韓士兵死亡。

歷經兩次手術 脫北士兵甦醒

至於投誠的北韓士兵，歷經兩次手術，術後已恢復意識，不再仰賴呼吸設備，能開口說出「想看電視」、「給我點吃的」等話語，並以肢體作出簡單溝通。醫生在治療傷口時，從他腸子裡移除數十隻寄生蟲，包括長達二十七公分的蛔蟲，可能反映北韓軍隊營養不良。

主治醫師李國鐘表示，該名士兵姓「吳」，現年二十四歲，甦醒後迷上好萊塢電影《變形金剛》、美劇《CSI：犯罪現場》和南韓流行音樂。院方在病房裡懸掛太極旗，播放南韓電影等，以維持他的心理穩定，預計很快能了解叛逃動機。