辛巴威換人當家 中國成最大贏家？

2017-11-23

姆納加瓦 比穆加比更親中

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國在辛巴威前總統穆加比掌權的近四十年間，透過經濟援助和基礎建設投資，交換開採當地的鑽石、黃金等礦產資源，逐步增強影響力，成為該國最大的外國投資者；然而，隨著穆加比失勢，中國卻沒有譴責軍事政變、出面捍衛老友。中國外交部二十二日表示，「尊重穆加比先生的辭職決定，他仍然是中國人民的好朋友」，堅稱「不會干涉辛巴威內政」。美聯社、彭博、英國衛報分析，穆加比過去有諸多舉措招致北京不滿，繼任的姆納加瓦反而更討北京歡心，中國看似為辛巴威此次政變的「最大贏家」。

中國一九七九年曾提供軍武，讓穆加比進行辛國脫離英國獨立戰爭，八○年兩國建交，此後，穆加比及其家人經常訪問中國，穆加比的女兒也曾在香港留學。北京近十幾年來無視西方對穆加比獨裁政權實施經濟制裁，積極維持兩國外交與經濟關係；穆加比則以「東望」政策回報，公開聲稱「我們（辛巴威）已轉向東方，那是太陽升起的方向，我們會背向日落的西方」，還向中國購買「梟龍」（JF-17）戰鬥機、雷達等武器。穆加比掌權期間訪中十餘次，中國國家主席習近平二○一五年也成近二十年來首位訪辛的中國領導人。

穆加比近來常找中資麻煩

然而，穆加比去年開始嚴格執行二○○七年頒布的「本土化和經濟授權法案」，大力推動本土化政策，要求外資企業須由辛國公民持股五十一％，導致中資恐慌，與北京的關係緊張。此外，穆加比去年也突然宣布「鑽石開採國有化」，撤銷中國和其他外資礦商的開採許可，直接影響中資安津投資公司、濟南鑽石礦業公司和辛國軍方在該國東部馬蘭吉鑽石礦區的合作。南非斯泰倫博斯大學中非關係專家鞍冬倪（Ross Anthony）指出，「我認為有相當多的中國官員樂於見到穆加比辭職」。

相較之下，姆納加瓦對外資更友善，曾提案推動以人民幣做為辛國的流通貨幣，也曾宣稱「政府必須確保辛巴威讓投資人樂於注資並能獲利」。辛國「南非安全政策研究所」分析師馬提斯扎克（Derek Matyszak）表示，中國不滿穆加比的經濟政策，更為信任被視為「經濟實用主義者」的姆納加瓦。