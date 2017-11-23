辛巴威總統辭職 前副手返國掌權

2017-11-23

國會討論彈劾案時 穆加比宣布下台

〔編譯管淑平／綜合報導〕與政變軍方僵持一週的辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe），二十一日在國會討論彈劾案時突然宣布辭去總統職務，辛國進入後穆加比時代。日前遭穆加比革職後逃到南非的前副總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa），立即從南非返國，預定二十四日就任臨時總統。

獨裁37年終於垮台 民眾上街慶祝

辛巴威國營媒體報導，姆納加瓦二十二日晚間飛抵首都哈拉雷的馬尼亞梅空軍基地，國防軍總司令奇溫加（Constantino Chiwenga）和執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（Zanu-PF）官員在機場迎接，預料會「與穆加比會面，簡要了解情況」。國會議長姆登達說，已收到執政黨正式通知，姆納加瓦將於二十四日宣誓就職，做完穆加比剩餘任期，直到明年九月大選。

全國多地大批民眾湧上街頭，徹夜慶祝執政三十七年的獨裁者終於下台。馬尼亞梅基地也開始出現人潮聚集，拿著「歡迎回國，我們的英雄」等標語，準備迎接姆納加瓦。在國會外慶祝的三十二歲化學工程師約納希（Takudzwa Jonasi）大喊︰「獨裁者滾蛋了！」三十六歲廚師塔茲維萬（Shoes Tazviwan）興奮地說，「我們終於自由了。」辛國《前鋒報》頭條新聞標題為「再見了，總統同志」，搭配穆加比背影圖。其他非洲國家媒體也刊登漫畫，諷刺這名萬年總統終於垮台。

國會二十一日下午審議彈劾穆加比案時，議長姆登達突然中止議程，宣讀穆加比的辭職聲明書，議事廳內頓時爆出一片歡呼，工作人員也立即將牆上懸掛的穆加比肖像換成姆納加瓦。穆加比在辭職信中表示，他自願提出辭職，「立即生效」，以利政權順利、和平轉移。目前還不清楚穆加比和妻子葛莉絲接下來何去何從。

英國首相梅伊、美國國務卿提勒森均肯定穆加比辭職，認為是重塑辛國未來的機會。辛國重要盟邦中國表示尊重穆加比的決定，並稱他依然是中國人民的好朋友。依照辛國憲法，總統出缺時由副總統接替，姆納加瓦遭革職後，僅餘第二副總統穆波科，但被視為葛莉絲重要盟友的穆波科，在軍方政變後已倉皇逃出國。

美外交電文︰姆納加瓦恐更獨裁

現年七十一歲的姆納加瓦與穆加比有革命情感，因政治作風狡猾且時有殘暴手段，而有「大鱷」外號。然而，他在政權接班人之爭中，成了葛莉絲的最大對手，與穆加比關係因此破裂。批評者認為，穆加比暴力統治，姆納加瓦也是幫凶。美國二○○○年一份外交電文中，指姆納加瓦比起穆加比，「可能是更專制的領導人」。因此，姆納加瓦能否帶來真正的改變，仍令人質疑。