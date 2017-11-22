2017-11-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國廿日宣布終止約五萬八千五百名海地移民的「臨時保護身分」（ＴＰＳ），預計二○一九年七月廿二日正式生效。國土安全部表示，展延十八個月「可讓獲臨時保護身分的移民有時間安排返國事宜，或在符合資格的情況下，取得其他滯留美國的合法移民身分」。此舉代表川普政府決定加強管制移民入境，進一步收緊移民政策。

海地二○一○年遭芮氏規模七．○強震重創，導致超過三十萬人喪生；當時歐巴馬政府向旅居美國的海地公民核發ＴＰＳ，此後數度展延期限，截止日已延至明年一月。而國土安全部廿日聲明指出，代理部長杜克判斷強震所致的特殊且暫時的狀況已不復存在，海地流離失所的人數自二○一○年強震後已減少九十七％，當局已能接納一定數量的返國公民，宣布終止海地移民ＴＰＳ。

此前，杜克九月宣布蘇丹移民ＴＰＳ至二○一八年終止、南蘇丹移民ＴＰＳ期限延至二○一九年中旬，十一月則宣布終止尼加拉瓜移民ＴＰＳ、宏都拉斯移民ＴＰＳ期限延至明年七月；數千名尼加拉瓜和宏都拉斯移民因一九九九年「密契」（Mitch）颶風重創中南美洲而獲得ＴＰＳ許可。

ＴＰＳ自一九九○年創立實施，旨在保護因自然災害或武裝衝突而無法在母國安居的外國公民免受驅逐，期限由執政當局定期展延。美國境內有許多獲許ＴＰＳ的移民長年定居，甚至已在當地成家立業。