持有兒童色情DVD 日人氣漫畫家觸法

2017-11-22

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本人氣漫畫「神劍闖江湖」作者、漫畫家和月伸宏，因持有兒童色情光碟等物品，二十一日遭警方以違反「禁止兒童買春與兒童色情法」函送檢方偵辦。日本媒體報導，今年九月恢復連載的「神劍闖江湖．北海道篇」因此暫時停刊，預定明年開拍的真人版電影續集恐也將喊卡。

據報導，日本在二○一五年七月修法從嚴管制兒童色情的相關物品，一般人即使單純持有或保管十八歲以下兒童色情物品，都可能被處一年以下徒刑或一百萬圓（約二十七萬台幣）罰金。

讀賣新聞報導，警方在調查另一起兒童色情案件時，意外發現和月疑向地下業者購買十幾歲女童的色情光碟，十月間前往和月位於東京都內的事務所搜查，起出其持有的數部女童裸體光碟。和月也向警方坦承，喜歡小學高年級到中學二年級左右的女童。警方後來在和月的住家又搜出數部類似光碟。

和月伸宏本名西脇伸宏，現年四十七歲，一九八七年以高中生身分獲得集英社主辦的漫畫新人獎「手塚賞」佳作出道。代表作「神劍闖江湖」從一九九四年至九九年連載於集英社的「週刊少年Jump」，累計銷量破六千萬冊，九六年被拍成動畫，二○一二年更拍成真人版電影三部曲，由佐藤健與武井咲主演，已先後在一二及一四年上映，不但創下超過一百二十億圓的票房佳績，也獲得多項影展獎項肯定。

「神劍闖江湖」電影賣座，也讓停刊十八年的漫畫重新連載。集英社漫畫月刊「JUMP SQUARE」今年九月推出「神劍闖江湖．北海道篇」，主角仍為浪人劍客緋村劍心，但因為這次事件，集英社已緊急聲明暫時停刊。至於原本預定明年開拍的續集電影，，開拍之日恐怕更遙遙無期。