煽動顛覆政權 維權律師江天勇判兩年

2017-11-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十一月廿一日「被失蹤」的中國維權律師江天勇，一年來遭當局陸續指控涉嫌「非法持有國家機密文件」等罪，全案廿一日開庭，「煽動顛覆國家政權罪」成立，判處兩年徒刑、剝奪政治權利三年。八月就如前年「七○九『維權律師』大抓捕」事件多名當事人「認罪、悔罪」的江天勇，當庭表示不上訴；但妻子金變玲堅稱他無罪，將為他的自由繼續奔走海外，尤其當局提出的罪證，「不正是一個有良知的維權律師的職責和本分嗎？」

新華社廿一日報導，江天勇長期受「反華勢力」滲透影響，頻出攻擊祖國言論，為推翻當今政權還前往外國受訓，再向境外反華勢力要錢炒作熱門案件；一三年成立的「中國保障人權律師服務團」即為此成立；江天勇去年起透過「七○九事件」被捕律師周世鋒案蠱惑民心，又指使被拘律師謝陽的妻子陳桂秋編造〈謝陽在羈押期間遭受酷刑〉等文章上網謠傳，「煽動顛覆國家政權」罪證確鑿，長沙市中級人民法院據此做出上述判決。

江天勇現年四十六歲，二○○五年起代理知名維權人士陳光誠、高智晟等人案件，○八年也曾協助多起法輪功個案，但律師執業證○九年七月遭北京市司法局註銷；一一年，中國政府唯恐外國民主浪潮「茉莉花革命」蔓延中國，監控多名維權律師，江天勇當時被拘留兩個月後聲稱慘遭酷刑。去年十一月廿一日下落不明前，他去長沙探望陳桂秋，再前往長沙市第二看守所見謝陽但被所方拒絕，之後在準備搭火車返回北京時失聯。

本案今年八月一審開庭時，江天勇就認罪懺悔，還公開否認受過酷刑。但他在被捕前的緊急聲明指出，「能為我擋風雨的差不多都進去了，該輪到我了」，但「我絕不會自殺，只能是被自殺」。