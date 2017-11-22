外國合資大學 中共黨組織進駐

2017-11-22

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著中國國家主席習近平加強對各級教育機構的政治控制，英國金融時報報導，中共當局進一步命令境內有外資背景的大學設立黨組織，並授予具黨員身分的高層主管決策權，黨委書記的地位相當於副校長，徹底改變此前對保障學術自由的承諾。相關政策早於今年八月便在學術界流傳，並在中共第十九次全國代表大會後執行。

在此同時，中國公派前往美國的七名訪問學者，本月四日在加州大學戴維斯分校（UC Davis）成立中共黨支部，企圖吸收黨員，以「共同抵禦國外各種負面思想的侵蝕」，但僅存在兩週即宣告解散，原因是違反美國法律。

根據美國的外國代理人登記法，任何受外國政府控制或接受其指示的個人和組織，必須向美國司法部註冊，披露其所代理的外國主體，並定期公布其活動及支持這些活動的收支。

據報導，北京自二○○三年批准中外合作辦學以來，已成立兩千多所合辦教學機構，其中部分機構擁有自己的校園，例如上海紐約大學（New York University Shanghai）。另一些則是在中國校園開辦機構，例如美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）和上海交通大學（ Shanghai Jiao Tong University）的合辦機構。

報導引述知情人士表示，據中國教育部指示，所有合作辦學機構的黨委書記都將擁有副校長職位，並在校董會中擁有席位。據稱這項指示是由中共中央組織部所起草。知情人士說：「這改變了遊戲性質，對學術自由有著不妙的潛在（影響）。」

自習近平於二○一二年上任後，大幅緊縮對國內教育機構的政治控制，並重新在校園裡引進意識形態課程，現在連具外資背景的學校都難以倖免。若干知名的合作辦學機構，例如美國杜克大學（Duke University）與武漢大學在江蘇省昆山市合辦的昆山杜克大學（Duke Kunshan University），曾與中國教育部簽訂具有法律約束力的保障校園學術自由協議，但學者都懷疑這些協議能否履行。