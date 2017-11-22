恐怖主義資助國黑名單

2017-11-22

北韓：1980年代北韓在致命恐怖攻擊活動中特別活躍，包括在緬甸進行炸彈攻擊，造成4名南韓官員喪生，以及炸毀一架大韓航空公司班機，機上115人全數罹難。1988年被列入名單，2008年華府為試圖誘使其接受棄核協議而將之剔除，如今因其核武野心再度進榜。

敘利亞：自美國1979年設立名單時，敘利亞便榜上有名。美國指控大馬士革政權支持恐怖團體，造成的危害性超越中東，尤其是對黎巴嫩真主黨提供政治與武器支援。美國也指控敘國擁有大規模毀滅性武器，一再動用化學武器殘害自己的人民。

伊朗：1984年被列入名單。美國國務院7月的報告指稱，伊朗是全球頭號恐怖主義資助國，支持伊拉克的什葉派民兵、企圖走私武器給加薩的巴勒斯坦恐怖組織（即哈瑪斯）。

蘇丹：恐怖組織「開打」首腦賓拉丹1990年代曾在蘇丹定居多年，導致這個東非國家於1993年進榜。除與恐怖主義有關外，蘇丹總統巴席爾也因種族滅絕指控遭國際刑事法庭（ICC）通緝。美國指控蘇丹政府藐視法治，放任安全部隊為所欲為。不過，美國近來認定蘇丹人權紀錄以及在打擊恐怖主義方面有所進步，上月解除對其長達20年的貿易禁運；若改善情形持續，蘇丹可望從該名單中剔除。

資料來源：綜合外電

整理：編譯魏國金