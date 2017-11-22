恐怖主義資助國黑名單

2017-11-22

北韓：1980年代北韓在致命恐怖攻擊活動中特別活躍，包括在緬甸進行炸彈攻擊，造成4名南韓官員喪生，以及炸毀一架大韓航空公司班機，機上115人全數罹難。1988年被列入名單，2008年華府為試圖誘使其接受棄核協議而將之剔除，如今因其核武野心再度進榜。

敘利亞：自美國1979年設立名單時，敘利亞便榜上有名。美國指控大馬士革政權支持恐怖團體，造成的危害性超越中東，尤其是對黎巴嫩真主黨提供政治與武器支援。美國也指控敘國擁有大規模毀滅性武器，一再動用化學武器殘害自己的人民。

伊朗：1984年被列入名單。美國國務院7月的報告指稱，伊朗是全球頭號恐怖主義資助國，支持伊拉克的什葉派民兵、企圖走私武器給加薩的巴勒斯坦恐怖組織（即哈瑪斯）。

蘇丹：恐怖組織「開打」首腦賓拉丹1990年代曾在蘇丹定居多年，導致這個東非國家於1993年進榜。除與恐怖主義有關外，蘇丹總統巴席爾也因種族滅絕指控遭國際刑事法庭（ICC）通緝。美國指控蘇丹政府藐視法治，放任安全部隊為所欲為。不過，美國近來認定蘇丹人權紀錄以及在打擊恐怖主義方面有所進步，上月解除對其長達20年的貿易禁運；若改善情形持續，蘇丹可望從該名單中剔除。

資料來源：綜合外電

整理：編譯魏國金

  • 美國國務卿提勒森二十日在總統川普宣佈將北韓列入恐怖主義資助國後，出席白宮記者會。（歐新社）

    美國國務卿提勒森二十日在總統川普宣佈將北韓列入恐怖主義資助國後，出席白宮記者會。（歐新社）

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