咖啡渣榨柴油 夠倫敦公車開一年

2017-11-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不只有玉米、甘蔗、回鍋油能製成生質燃料，英國倫敦新創研發出咖啡渣煉油技術，市府預計二十日將約六千公升以咖啡渣製成的「B20生質柴油」倒入倫敦運輸部門的油槽；這些燃油足以讓一輛公車開上一整年。積極推動綠能環保的倫敦交通局（TfL），轄下九千五百輛公車已有約兩千輛採用家庭廚房廢油等原料再製的生質燃料，但使用咖啡渣煉製的生質柴油可是頭一遭。

B20生質柴油包括八十％傳統柴油和二十％生質燃油，相較於傳統燃油，可減少公車行進時十至十五％的碳排放量，且不必改裝引擎便能直接使用。該項實驗性專案由英國新創公司「生質能種子（Bio-bean）」主導，在荷蘭皇家殼牌石油公司財務與技術協助下，已耗費四年研發從咖啡渣提煉燃料油的技術。他們蒐集市內咖啡館不要的咖啡渣，運到劍橋郡附近的工廠提煉「咖啡油」，再交由生質燃料製造廠調製成「生質柴油」。

「生質能種子」指出，倫敦市民平均每天喝二．三杯咖啡，一年產生二十萬公噸咖啡渣；創辦人凱伊（Arthur Kay）說，將廢棄咖啡渣送到垃圾掩埋場，分解時還會釋放甲烷和二氧化碳等溫室氣體，倒不如回收咖啡渣轉換成再生能源，「咖啡渣含油量高達二十％，再製成生質柴油是件再好不過的事」，生質柴油並能用於計程車、卡車等使用柴油引擎的車輛。

「生質能種子」下一步將前進歐洲大陸，推廣咖啡渣生質柴油，首要目標為每年喝掉三百八十億杯咖啡的法國。