反制中、朝 日擬開發「戰斧飛彈」

2017-11-21

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本「讀賣新聞」二十日報導，防衛省有意開發具有對地攻擊能力的反艦巡弋飛彈。由於性能與美國的「戰斧（Tomahawk）」飛彈類似，因此防衛省將其定位為「日版戰斧飛彈」，目標是在二○二二年前完成試作品。這將是日本首度正式研發擁有對地攻擊能力的巡弋飛彈，由於事涉敏感，內閣官房副長官野上浩太郎強調，這項開發計畫只是為了加強島嶼防禦，並非以攻擊敵方基地為目的。

耗20億 特別強調防衛用

防衛省在二○一八年度的預算概算要求中列出七十七億日圓（約二十．八億台幣），研究離島防衛用的新型反艦飛彈基本技術。報導指出，防衛省有意在反艦飛彈上增加對地攻擊能力，一旦確定研發，將是日本首度研發對地攻擊巡弋飛彈。

據報導，搭載雷達的巡弋飛彈是一種精密的誘導武器，相對於發射後形成拋物線飛向目標的彈道飛彈，巡弋飛彈依靠引擎動力和彈翼水平飛行。美國戰斧飛彈射程達三百公里以上，可精準攻擊車輛、船艦和預警機等目標。

報導指出，研發「日版戰斧飛彈」的主要目的是離島防衛，阻止中國軍艦或潛艦接近日本擁有主權的離島，但北韓核武及飛彈威脅升級後，日本也希望擁有對地攻擊能力的飛彈，這很可能是促使防衛省在反艦飛彈上增加對地攻擊能力的背景。

事實上，日本執政黨自民黨內部早已主張自衛隊應具有先發制人的攻擊能力，相關小組也研擬出相關提案。自民黨總裁外交特別助理河井克行九月初訪問印度時，也提過應認真討論自衛隊擁有中程或巡弋飛彈的可能性。

今年五月，北韓飛彈及核武威脅升級，日本傳出有意引進美國戰斧飛彈部署於神盾艦上，以保有「攻擊敵軍基地能力」。安倍政府將此定位為「反擊能力」，以避免與向來的「專守防衛」基本方針發生牴觸。不過，現在防衛省有意自行研發這類武器，引發的爭議可能更大。

南韓「中央日報」二十日隨即發難，指責日本假借牽制北韓名義回歸軍國主義。內閣官房副長官野上浩太郎二十日下午趕緊出面滅火，強調對敵軍基地的攻擊，日本仍以依靠美國為主，自衛隊並未擁有相關裝備。