小黨喬不攏 梅克爾組閣破局

2017-11-21

可能選項剩成立少數政府或重新大選

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦二十日報導〕德國大選後的組閣談判，在十九日晚間的最後關鍵時刻戲劇性地宣告破裂！自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）突然宣布退出談判，理由是「不執政比壞執政好」，引發全球譁然。組閣談判破裂將導致德國陷入無政府狀態，也可能一舉終結總理梅克爾的第四任期，甚至阻礙她與法國總統馬克宏談妥的歐洲團結規劃，影響深遠巨大。

總統呼籲各黨儘快妥協

觀察家指出，目前只剩下成立少數政府或重新大選兩條路，未來幾個月德國政局將充滿不確定性。梅克爾二十日已向總統史坦麥爾報告組閣談判破裂，史坦麥爾因此取消二十日原訂造訪北萊茵邦的計畫，呼籲各黨儘快妥協組成聯合政府，遏止當前的政治危機；儘管他有權解散國會、宣布改選，但這並非他贊同的選項。

這個與牙買加國旗同色的組閣談判四週來風雨不斷，外界原本期待十九日可結束談判完成組閣，但自民黨無法與梅克爾的基民盟、基社盟及綠黨建立互信、達成協議，暴露出四黨的嚴重分歧，其中又以親商的自民黨與重視環保的綠黨歧見最深，從難民、歐元、氣候到稅務政策都南轅北轍，談判在十九日晚間又陷入僵局，自民黨認為談判不進反退，決定退出。

由於第二大黨社民黨不參與聯合執政的立場並無更動跡象，黨魁舒爾茨（Martin Schulz）此前受訪時更公開表示，若組閣談判失敗，應儘快考慮重新大選。基民盟黨內也主張不再和社民黨合作，讓梅克爾面臨僅有與小黨成立少數政府，抑或提前舉行大選的兩個選項。但問題在於就算組閣成功，未來執政也無法穩定，勢必因其他政黨的杯葛而困難重重。

德國「明鏡線上」評論，組閣談判失敗的原因是彼此毫無信任，在恐懼主導談判下，各黨都擔心協商若無白紙黑字，未來將無證據討價還價。政黨之爭也主導談判進行，根本沒有協商者真的想要「牙買加聯盟」，導致談判缺乏明確方向，結果是沒有贏家，全都是輸家。

談判破裂後，德國政壇又陷入相互指責的困境，綠黨指自民黨逃避責任，主席厄茲德米爾（Cem Özdemir）痛批自民黨從一開始就缺乏組閣意願，最後還破壞組閣的唯一可能性。社民黨副主席施泰格納（Ralf Stegner）說，梅克爾已無法代表未來。