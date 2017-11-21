愛犬寄宿遭咬死 狗主索償454萬

2017-11-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕三十六歲的美國女子拉波琪娜（Falen LaPonzina）日前向華府高等法院提告，指控她的約克夏犬在寵物旅館寄宿時，慘遭一隻混種拉不拉多犬活活咬死，她認為愛犬的價值遠勝過財物，憤而求償十五萬美元（約四五四萬台幣）。

拉波琪娜七月間前往阿拉斯加州旅行，故將四．五磅（約兩公斤）重的愛犬「戴克斯」（Dax）寄放於華府魏格泰（Wagtime Too）寵物旅館。該寵物旅館提供不關籠的寄養服務，每晚要價五十五美元。然而，她在旅行期間接獲電話與簡訊，告知她的愛犬已遭一隻十八磅（約八‧二公斤）重的混種拉不拉多幼犬咬死。

身為律師的拉波琪娜憤而控告，寵物旅館有過失之責，將她的愛犬與體重四倍以上的狗狗同置一室。拉波琪娜強調，她要的不只是金錢賠償，而是要法院承認寵物在飼主生命中的重要地位。她的愛犬是友善忠誠的良伴，伴她走過數十年歲月，本只是單純的寄放，孰料因此人狗永隔。她的約克夏犬本有十八至二十歲的壽命。

不過，店主史萊柏（Lisa Schreiber）否認有過失，聲稱此事為「特殊意外」，且店員已盡看守之責。肇事犬隻從未展現侵略性行為，牠事後已受專家評估，並無暴力傾向；店家採取不關籠的寄宿方式，本來就有風險。不過，該家寵物旅館以往便曾有遭顧客控告的紀錄。

對此，專長動物法訴訟的律師瓦曼（Bruce Wagman）指出，在動物死亡案例中，本案的索償金額史無前例，但不太可能求償成功，除非飼主能證明寵物旅館蓄意殺害她的愛犬。