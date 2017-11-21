教唆殺人奪9命 83歲人魔關到死

2017-11-21

美1969年連續殺人家族首腦

〔編譯周虹汶／綜合報導〕1969年共奪走9條性命而聲名狼藉的美國犯罪組織「曼森家族」首腦曼森（Charles Manson），從死刑改為終身監禁後35年，今年初傳出病重保外就醫消息。獄方19日宣布，83歲的曼森當晚自然身故。因美國加州1972年廢死，總能找到方法脫身並獲大批粉絲追隨的他，直至撒手人寰，終其一生未因謀殺罪名伏法。

加州無死刑 只判處終身監禁

生長於破碎家庭，曼森少年時期就開始透過偷竊搶劫謀生；1951年進入矯正學校，專家認定他的反社會行為出自精神問題，表現卻在不同教養院大相逕庭，3年後甚至以犯人楷模之姿獲得假釋。但曼森持續將犯法坐牢當家常便飯，甚至請求以獄為家。

1967年二度出獄後，33歲曼森搬到當時嬉皮重鎮加州，以獄中接觸的山達基教為基礎，發展出「曼森家族」，自稱耶穌基督，追隨者多是年輕女性。美國搖滾樂團「海灘男孩」鼓手丹尼斯．威爾森1968年意外結識他們，短短幾個月花了10萬美元供養，還大讚曼森音樂天賦，讓他認識娛樂圈名人梅爾徹（Terry Melcher）等。

名導波蘭斯基孕妻被殺 一屍兩命

1968年下半年，曼森為家族開發新據點，1969年初更錄製唱片，鼓吹黑人起義戰勝美國種族衝突；3月起再以籌措暴力所需資金為由，教唆信徒大開殺戒，半年間犯下4起謀殺案，共奪走9命，以受害人血液留下「豬玀」（PIG）字樣，包括當時懷孕8個月的名導演波蘭斯基（Roman Polanski）的妻子莎朗．泰特（圖三右者，法新社檔案照），她與曼森素昧平生，只因曼森認識她承租處前房客梅爾徹，找不到人就順便探路並於8月行凶，當時引起白人社區恐慌。

追隨者試圖行刺美國總統福特

不過，曼森1970年受審時當庭宣稱，拿刀殺人的那些孩子是整個社會的產物；曼森追隨者也一致替他賣命頂罪，甚至在他1971年定罪後4年，還試圖刺殺美國當時總統福特。歐美藝文界也歌頌曼森成就，包括美國搖滾樂團「槍與玫瑰」1993年重新錄製曼森1967年創作、1970年出版的「看著妳的遊戲，女孩」（Look at Your Game, Girl）一曲；美國1960年代反主流地下雜誌也大肆吹捧曼森，歐洲音樂與寫作更蔓延多年「新曼森文化」。