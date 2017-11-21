家藏4嬰屍20多年 日53歲窮媽自首

2017-11-21

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本大阪府寢屋川市的一名53歲婦人，20日前往住家附近的派出所自首，聲稱她在家裡藏了4具嬰屍，嬰兒都是她在20多年前所生。警方在該名婦女家中搜出4個紙箱和一個灌滿水泥的水桶，經過「Ai死亡影像診斷」，發現裡頭有4具嬰兒遺骸。警方暫時以涉嫌遺棄遺體罪名逮捕該名婦人，以進一步釐清案情。

日本媒體報導，婦人向警方供稱，她在1992至1997年間，陸續生下4名嬰兒，4人都在出生後不久死亡。她將嬰屍放進水桶，灌滿水泥藏在家裡，並未通報。婦人還表示，當時很窮，根本沒錢養小孩，多年來她一直很苦惱，卻沒有人可以諮商。獲報員警半信半疑地向上級通報，大阪府警隨即出動搜查員，前往婦人家裡搜查。

「沒錢養小孩」 屍藏灌水泥桶子

結果，警方果然在婦人家裡的壁櫥中發現4個紙箱，其中一個紙箱內放著緊包著好幾層塑膠袋的水桶，水桶內有凝固的水泥塊，警方將紙箱和水桶帶回確認，經過影像診斷後確定內有嬰兒遺骸。

由於遺體遺棄罪公訴時效僅有3年，大阪府警將進一步調查嬰兒死因，以釐清案情。

報導指出，該名婦人住家距離京阪寢屋川市站約2公里，是一處集合住宅區，平時出入單純，突然有大批員警及媒體記者湧入，嚇壞附近鄰居。該名婦人是在2015年搬到當地居住，20幾歲的兒子和她同住，平常會和鄰居打招呼，並未聽說有什麼糾紛，但已有數月未繳房租。