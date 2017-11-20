六摘世姐后冠 印度追平委內瑞拉紀錄

2017-11-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國海南省三亞巿十八日舉行二○一七年世界小姐（Miss World）選美決賽，印度小姐齊拉（Manushi Chhillar）豔冠群芳，在一百一十八名參賽佳麗中脫穎而出，奪下第六十七屆世姐后冠，她的勝出也讓印度追平美女如雲的委內瑞拉，並列全球最盛產世姐的兩個國家。

印度媒體報導，芳齡廿一歲的齊拉來自印度北部的哈雅納邦（Haryana），父母都是醫師的她，目前就讀於醫學院。她受過印度傳統舞蹈訓練、熱愛繪畫，夢想在落後地區開設非營利連鎖醫院。

齊拉不僅學歷和容貌出眾，在選美問答時也展現內涵。當主持人問道：「妳認為何種職業值得最高報酬？」她回答說：「我認為是母親，她是我生命中的最大鼓舞，母親應獲得最高尊敬。」

經過激烈角逐，齊拉成為世姐選美六十七來年第六位印度世姐，此前寶萊塢女星樸雅卡喬普拉（Priyanka Chopra）、艾許薇亞瑞伊（Aishwarya Rai）也曾享此殊榮。此外，齊拉還榮獲「使命之美」獎項。

齊拉在獲獎時欣喜若狂，由上屆世姐波多黎各小姐戴巴耶（Stephanie del Valle）為她戴上后冠，並迅速成為印度媒體焦點，包括哈雅納邦首席部長哈塔（Manohar Lal Khattar）、前印度環球小姐蘇絲米塔森（Sushmita Sen）等人都推文祝貿。

值得注意的是，東道主中國此前的爭議仍令人記憶猶新。二○一五年，三亞也曾舉辦世姐選美，代表加拿大的華裔佳麗林耶凡（Anastasia Lin），卻因支持法輪功、抨擊中共迫害人權等因素，在香港轉機時被拒發簽證，無法參與世姐決賽，引發國際媒體關注。