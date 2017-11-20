民間拖船失去動力 美神盾艦遭擦撞

2017-11-20

〔編譯林翠儀／綜合報導〕美軍神盾驅逐艦「班福德號」（USS Benfold）十八日在日本神奈川縣相模灣進行訓練時，與一艘民間拖船擦撞，所幸並未造成傷亡。由於這是駐日美軍第七艦隊今年第五次發生撞船事故，特別引起關注，但日本媒體報導，擦撞原因疑似為民間拖船失去動力，班福德號並未出現重大損傷。

第七艦隊今年第五次撞船 幸無傷亡

據報導，部署於橫須賀港美軍基地的班福德號，十八日在相模灣進行聯合曳航訓練。根據日本海上保安廳第三管區海上保安本部的說法，拖船的推進器被訓練用的繩索纏住，失去動力，進而與班福德號發生擦撞。拖船後來被另一艘拖船拖走，班福德號雖輕微受損，仍可自力航行。美軍已針對詳細事故原因展開調查。班福德號搭載飛彈垂直發射裝置及三聯裝魚雷發射器等武器，為美軍十八艘具備全面彈道飛彈防禦能力的艦艇之一，可偵測、追蹤並攔截敵方飛彈，滿載排水量八五九○噸。

第七艦隊今年事故連連，形象嚴重受損。飛彈巡洋艦「安提坦號」一月在東京灣擱淺漏油；「香普蘭湖號」五月與南韓漁船在日本海發生碰撞；六月及八月間，兩艘神盾驅逐艦「費茲傑羅號」與「麥肯號」，又分別在日本及新加坡水域與民間船舶相撞，共造成十七名官兵喪生，兩艦也嚴重受損回廠修理，事後美方進行調查，發現兩次事故均為美軍船員人為疏失所致。為此，美軍太平洋艦隊司令史威夫特上將開除第七艦隊司令歐柯因中將和數名指揮官，但自己恐怕也無緣升任美軍太平洋司令部司令。