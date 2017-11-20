巴勒斯坦揚言暫停與美交流

2017-11-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政府十八日以巴勒斯坦違反一條鮮少行使的法律條款為由，威脅要關閉巴勒斯坦解放組織（ＰＬＯ）派駐華府的外交辦事處；巴人政府隨即揚言，若該辦事處遭關閉，將中斷巴美間的所有溝通。此一肇因於巴人企圖透過國際刑事法院（ＩＣＣ）將以色列暴行定罪的外交齟齬，恐危及由美國總統川普女婿庫希納領軍、深受川普重視的以巴和平進程，巴人也恐將因此失去重要的美援。

巴人自治政府外交部長馬基（Riyad al-Malki）痛斥美方此舉為敲詐勒索，資深巴人談判代表、現任巴解組織秘書長艾拉卡特（Saeb Erekat），則以「非常不幸與令人無法接受」形容美方決定，指控華府在雙方合作達成以巴最終協議之際，屈從於以色列納坦雅胡政府的壓力。艾拉卡特在張貼於社群網站上的影片中表示，巴人政府將暫停與華府的所有交流。

川普政府尚未對此做出回應，但美國官員在艾拉卡特發聲明前堅稱，美方此舉並非施壓巴人，而是遵照美國法律之無法避免的結果。美國政府十八日晚間宣布，根據事實紀錄與巴人領袖對ＩＣＣ的發言，巴勒斯坦已違反若尋求ＩＣＣ起訴以色列對巴人犯罪，ＰＬＯ便不可在華府設立辦事處的法律條款。國務院官員透露，國務卿提勒森判定，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯今年九月在聯合國大會中，呼籲ＩＣＣ調查與起訴以色列對巴人犯下戰爭罪，便已越線；但只要川普相信巴人已和以色列展開「直接、有意義」的談判，巴人駐華府辦事處可於九十天後重新開放。

目前並不清楚ＰＬＯ辦事處關閉的方式，是巴人必須全面撤離，還是只是停止對外開放。

華府雖不承認巴人自治政府具有國家地位，但前總統柯林頓在一九九四年撤回巴人不可在華府成立辦公室的禁令，允許ＰＬＯ代表巴人成立外交使團，該年ＰＬＯ華府辦公室成立。二○一一年，美國前總統歐巴馬批准該辦公室懸掛巴人自治政府旗幟，進一步提升其位階。不過，美國國會在二○一五年立法規定，若巴人尋求影響ＩＣＣ判決以啟動司法授權調查或主動支持此等調查，致使以色列人被控對巴人犯罪而遭到調查，將關閉此巴人駐華府辦事處。

美巴外交齟齬對雙方都不利，巴人揚言中斷與美國溝通，恐引發本就被視為偏袒以色列的川普政府的反感，危及美國提供的鉅額援助款；至於華府，則可能因此讓推動以巴與中東和平的努力付諸流水。