拚執政聯盟 梅克爾最後衝刺

2017-11-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕德國總理梅克爾十九日為執政聯盟的成形做最後衝刺，以挽救她的政治未來，並避免德國再度舉行大選。不過，相關談判在移民政策等敏感議題上陷入僵局，德國最暢銷報紙「畫報」（Bild）指出，梅克爾必須安度她政治生命中最重要的週末，「若她失敗，隨之而起的動盪將很快吞噬她。這個週末關乎執政聯盟與總理的命運」。

儘管梅克爾的基督教民主聯盟（ＣＤＵ）與姊妹黨「巴伐利亞基督教社會聯盟」（ＣＳＵ）」在九月廿四日的德國大選中贏得最多選票，但僅卅二．九％的得票率意味該保守陣營必須與重商的「自由民主黨」（ＦＤＰ，得票率十．七％），以及左傾的綠黨（得票率八．九％）合組執政聯盟。

然而，德國聯邦級政治未曾出現如此尷尬的執政組合，探索性組閣會談原訂十七日上午結束，但由於各黨在移民、氣候變遷與環境等議題的歧見甚深，導致談判期限展延至十九日晚間。相關政黨領袖敦促彼此退讓，以便使意識形態南轅北轍的各黨得以合組聯合政府。由於ＣＤＵ與ＣＳＵ的黨色為黑色，綠黨為綠色，ＦＤＰ為黃色，正好為牙買加國旗的顏色，因此這項組合也被稱為「牙買加聯盟」。

若會談最終破局，德國將被迫於明年重新舉行大選，這是許多政黨最不樂見的局面，因為九月大選時大有斬獲的極右派「另類選擇黨」（AfD）恐將進一步攻城掠地。德國「世界報」網路調查顯示，六十一．四％受訪者表示，若談判失敗，代表梅克爾的總理寶座不保，卅一．五％持相反意見。

談判最棘手的議題當屬移民，因為大批難民從奧地利湧入巴伐利亞，導致去年邦級選舉痛失許多席次給另類選擇黨的ＣＳＵ堅持，移民上限為一年廿萬人。然而，提倡移民權與多元文化的綠黨堅持恢復難民家人團聚權，遭ＣＳＵ與ＦＤＰ反對。鑑於去年破紀錄的難民潮，柏林中止戰爭難民家屬團聚至明年三月。

環境議題方面，儘管德國是全球潔淨能源先驅，但燃煤電力仍佔全德電力的四十％。綠黨要求二○三○年淘汰燃煤電廠及燃油汽車，卻遭其他政黨以衝擊能源與汽車產業為由強烈反對。綠黨最後讓步，但堅持必須關閉污染最嚴重的十大燃煤廠，並提升風力發電產能。

至於歐洲政策，綠黨支持法國總統馬克宏的歐洲改革計畫，及其提議的歐元共同預算與財政部長，但ＣＳＵ對此質疑，ＦＤＰ則反對。