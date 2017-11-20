巴基斯坦 拒中金援巴沙大壩

2017-11-20

中國一帶一路 再踢鐵板

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國「一帶一路」計畫又踢到鐵板！繼尼泊爾取消與中國合作興建水力發電站協議後，巴基斯坦也決定拒絕接受中國一百四十億美元（約四千二百四十億台幣）援助，在喀什米爾地區興建迪阿莫—巴沙大壩（Diamer-Bhasha Dam，見圖，取自網路）計畫，顯示「一帶一路」前途坎坷。

巴國媒體報導，巴國水利水電開發署署長胡塞因（Muzammil Hussain）日前在國會指出，將拒絕中國提供一百四十億美元金援，改由自行籌資興建，主因是中國要求巴國用另一正在運作的大壩做為抵押，還要求獲得迪阿莫—巴沙大壩的所有權做為金援條件。

巴國今年五月才簽署興建大壩的合作備忘錄，確定中國將取得迪阿莫—巴沙大壩所有權，如今卻反悔。興建迪阿莫—巴沙大壩，是「一帶一路」計畫斥資六百億美元（約一兆八千億台幣）打造「中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor , CPEC）」的一環。

中巴經濟走廊北接「絲綢之路經濟帶」，南連「廿一世紀海上絲綢之路」，長達三千公里，旨在建設連接中國新疆與巴基斯坦瓜達爾港的高速公路、鐵路運輸及石油與天然氣管道，是「一帶一路」的樞紐和旗艦項目。中巴經濟走廊途經喀什米爾，引起印度激烈反對。

尼泊爾取消25億美元水電站計畫

日前尼泊爾也取消與中國葛洲壩集團合作興建二十五億美元的布達甘達基（Budhi Gandaki）水電站計畫，因該計畫未經公開招標就直接授予葛洲壩集團，違反尼國法規。

專家先前警告，「一帶一路」計畫在即使被中國視為盟友的國家也接連遭到抵制；中國的大手筆投資，往往被質疑為企圖長期盤據「殖民」策略。斯里蘭卡最近與中國簽署的一項協議，就是最好的證據。

今年七月，斯里蘭卡與中國達成協議，將以十一億美元將南部的漢班托塔港（Hambantota）與約一．五萬英畝的臨港土地，租借給國有中國港灣工程公司（CHEC）使用和開發九十九年，遭批評漢班托塔港將成為殖民地，甚至變成中國海軍的軍事基地。

過去幾年，中國金援斯國興建基礎建設，斯國無法償還貸款，便出租土地和資產還債；斯國出租漢班托塔港所得的部分款項，將用來償還中國貸款，這是中國透過昂貴貸款利息，掠奪低度開發小國土地和資產的手段。