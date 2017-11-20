美總統啟動核武…海外諮詢時間僅30秒

2017-11-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普是全美唯一有權要求採取核攻擊的人士，俗稱「核足球（Football）」的核按鈕手提箱與總統如影隨形，可隨時隨地啟動核彈攻擊程序。然而，此決定須符合美國「武裝衝突法」明定的必要性、區分原則、比例原則和不必要的苦難四大原則，確保軍隊僅採取必要行動完成軍事目標，包括不使用超出達成目標所需的武力種類和規模，以及降低平民、戰俘、傷兵等非戰鬥目標的傷害等。

須符合4原則8步驟

美國前義勇兵洲際彈道飛彈（Minuteman）發射軍官、現任普林斯頓大學科學與全球安全計畫研究學者布萊爾（Bruce G. Blair）指出，美國發射核彈須經八道精密設計的驗證手續，當總統兼三軍統帥認為有必要發射核彈後，將立即在白宮戰情室會晤高級軍事顧問；若身在海外，則將透過安全專線與國防部國家軍事指揮中心（NMCC）保持通話。若敵方飛彈已朝美國發射，諮詢過程可能僅三十秒。

為證實核彈命令來自總統本人，國防部會讀出一組代碼，通常由兩個語音字母組成，如「Delta-Echo」，總統則必須讀出隨身攜帶、暱稱為「餅乾（Biscuit）」的認證卡上的代碼，如「Charlie-Zulu」，兩組代碼相符即通過身分驗證。

戰情室隨即擬定一百五十個字母以內的加密緊急指令，內含總統擇定的作戰計畫、發射時間、授權碼（SAS）和解鎖飛彈所需的特殊密碼。

這封指令將在數秒內透過特殊頻率，傳送給準備進行核彈發射的美軍指揮中心，如洲際彈道飛彈（ICBM）基地或巡航中的潛艦。

發射團隊指揮官收到指令後，將針對美國國家安全局（NSA）擬定，交由核武指揮鏈各單位保存於保險箱的SAS碼，以及戰情室緊急指令中的SAS碼兩者進行比對，認證後再輸入特殊密碼，啟動最後發射程序。

若核彈是從潛艦發射，約在接到命令的十五分鐘後即可發射。若是從陸上基地發射，則由分布在不同位置的五組發射人員先完成SAS碼認證，重新定位飛彈，接著輸入特殊密碼解鎖，最後在指定發射時間同時轉動各自的鑰匙。只要有兩組鑰匙轉動，即可正式發射核彈，距離總統做出決定僅約五分鐘，且一旦發射即無法回頭。