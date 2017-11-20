川普「若非法」下令射核彈 美核武司令：我會抗命

2017-11-20

美國會首開聽證會 憂川普下達不符國安利益的命令

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國戰略司令部（STRATCOM）司令海頓（John Hyten）十八日在加拿大諾瓦斯科細亞（Nova Scotia）省舉行的「哈利法克斯國際安全論壇（HFXFORUM）」中語出驚人地表示，若美國總統川普下達「非法的」發射核武指令，他將抗命。美國聯邦參議院外交委員會十四日就總統下令動用核武的權力舉行聽證會後，海頓作了以上表示，這也是美國國會四十多年來首度召開這樣的聽證會，五角大廈對此未立即有所評論。

海頓：會建言總統「這樣做違法」

空軍四星上將海頓在該論壇上答覆提問時直言：「我想有些人會認為我們蠢，但我們可不是『憨人』，針對這些事，我們反覆思量，當你身負此一重責大任，怎能不深思熟慮？」STRATCOM監管美國核武和飛彈防禦，海頓說，當他接獲這類發射核武的命令時，他將提供建言給總統，總統會告訴他怎麼做，若其命令非法，我打算說：「總統先生，那樣違法！」若總統反問：「怎樣才合法？」「我們會因應各種狀況找出結合不同能力、軍力的選項。」

海頓指出，數十年來，他每年都被訓練行事必須符合「武裝衝突法」（現代國際法中規定戰爭的部分），該法涉及界定戰爭行為的特定因素，即必要性、禁止濫殺濫傷、比例性、禁止造成不必要的痛苦等；一旦接獲非法命令，設想、演練自己屆時如何反應，乃是標準程序。海頓表示，若執行不合法的命令，就會鋃鐺入獄，恐怕餘生都會在獄中度過（指會被判重刑）。儘管下令發射核彈的權力專屬總統，但海頓公開強調，美軍永遠有義務只遵守合法的命令。

在北韓核武與飛彈計畫引發緊張，川普又揚言若有必要將「完全摧毀」北韓之際，民主、共和兩黨參議員對川普發動戰爭、動用核武，以及締結或廢止國際條約、協定的權力提出質疑，部分議員欲立法修改美國總統在動用核武上的權限。在十四日聽證會上作證的前美國戰略司令部司令凱勒（Robert Kehler）即表明，核武的操作者將拒絕執行非法命令；在現行機制內設有數層安全防護措施，旨在確保任何指令既合法且比例適當，海頓就是在十八日的論壇上被問到他對凱勒相關證詞的看法。

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）擔心，萬一美國總統反覆無常、容易失控、決策過程異想天開，可能下達嚴重不符美國安全利益的核武攻擊命令。參院外交委員會的共和黨議員雖未直言批評川普，但為預防總統在動用核武時「暴衝」，仍尋求確保合法且適當的戰略監督措施。