沙國神秘石門 空拍首度曝光

2017-11-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕過去近10年，澳洲考古學家甘迺迪（David Kennedy）透過Google Earth的衛星影像，分析數千個散布在沙烏地阿拉伯沙漠上的神秘石造結構，直到上個月他宣布辨識出近400座未曾有紀錄的石「門」結構後，他終於接獲沙國官員邀請，首度得以從直升機上親見這些神秘的史前遺跡，並拍攝空照圖。

游牧民族設計圍捕獵物

甘迺迪相信，這些石門結構是幾千年前游牧民族用來圍捕獵物的設計，其造型有門狀、風箏、三角、牛眼、鑰匙孔與輪狀。甫從西澳大學退休的甘迺迪說：「從150多公尺高的空中，你可以看到Google Earth模糊影像所看不到的重要結構細節，令人嘆為觀止！」3天的行程中，他拍下6000多張照片，揭開這些遠古奇景的面紗。

還有農牧與喪葬用途

1997年，甘迺迪開始從陸空探究約旦的類似結構，2008年，他從沙國專家得到消息，上Google Earth一探沙國類似結構的究竟，發現與他在約旦所見的類似，然而設計有別。兩國的石造結構，許多坐落在玄武熔岩區，沙國尤其如此。但他一直無法獲准探查。

這一次他如願從空中探查沙國海拜爾（Khaybar）與歐韋里德熔岩區（Uwayrid）的200個據點。他從直升機上鳥瞰40座石「門」結構後，發現它們並非亂石堆疊，他說，「它們比我設想的還更複雜」，有些門長逾300公尺、寬逾75公尺，他推測最古老的有9000年歷史。

1920年代，飛行員首度發現中東的風箏狀結構。在海拜爾熔岩區，甘迺迪辨認出900多座該結構，他此行探究當中的12個，包括最知名的「老人作品」（Works of the Old Men）。該結構通常非常巨大，許多延伸長逾400米，考古學家認為，瞪羚被趕入風箏首部後只能任獵人宰割，有時數個風箏重疊，動物逃過一個通道，也會落入另一個。他說，「基本上就是無處可逃」。

三角、牛眼、輪子與鑰匙孔結構較小，三角與鑰匙孔的線條非常筆直，宛如製作者蓄意挑選特別平整的石頭，每個三角都是等邊，看似指向某物，有些指向5或45公尺外的牛眼。而鑰匙孔排列整齊，首部幾乎是完美的圓，壁面約1公尺高。他認為這些結構為喪葬或象徵性用途。

考古學家認為，甘迺迪的空照將更進一步展現阿拉伯半島豐富的史前史，牛津大學考古學家格魯柯特說，這些新影像有助於呈現人類社會如何改造地貌。