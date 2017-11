沙國神秘石門 空拍首度曝光

2017-11-19

〔編譯魏國金/綜合報導〕過去近10年,澳洲考古學家甘迺迪(David Kennedy)透過Google Earth的衛星影像,分析數千個散布在沙烏地阿拉伯沙漠上的神秘石造結構,直到上個月他宣布辨識出近400座未曾有紀錄的石「門」結構後,他終於接獲沙國官員邀請,首度得以從直升機上親見這些神秘的史前遺跡,並拍攝空照圖。

游牧民族設計圍捕獵物

甘迺迪相信,這些石門結構是幾千年前游牧民族用來圍捕獵物的設計,其造型有門狀、風箏、三角、牛眼、鑰匙孔與輪狀。甫從西澳大學退休的甘迺迪說:「從150多公尺高的空中,你可以看到Google Earth模糊影像所看不到的重要結構細節,令人嘆為觀止!」3天的行程中,他拍下6000多張照片,揭開這些遠古奇景的面紗。

還有農牧與喪葬用途

1997年,甘迺迪開始從陸空探究約旦的類似結構,2008年,他從沙國專家得到消息,上Google Earth一探沙國類似結構的究竟,發現與他在約旦所見的類似,然而設計有別。兩國的石造結構,許多坐落在玄武熔岩區,沙國尤其如此。但他一直無法獲准探查。

這一次他如願從空中探查沙國海拜爾(Khaybar)與歐韋里德熔岩區(Uwayrid)的200個據點。他從直升機上鳥瞰40座石「門」結構後,發現它們並非亂石堆疊,他說,「它們比我設想的還更複雜」,有些門長逾300公尺、寬逾75公尺,他推測最古老的有9000年歷史。

1920年代,飛行員首度發現中東的風箏狀結構。在海拜爾熔岩區,甘迺迪辨認出900多座該結構,他此行探究當中的12個,包括最知名的「老人作品」(Works of the Old Men)。該結構通常非常巨大,許多延伸長逾400米,考古學家認為,瞪羚被趕入風箏首部後只能任獵人宰割,有時數個風箏重疊,動物逃過一個通道,也會落入另一個。他說,「基本上就是無處可逃」。

三角、牛眼、輪子與鑰匙孔結構較小,三角與鑰匙孔的線條非常筆直,宛如製作者蓄意挑選特別平整的石頭,每個三角都是等邊,看似指向某物,有些指向5或45公尺外的牛眼。而鑰匙孔排列整齊,首部幾乎是完美的圓,壁面約1公尺高。他認為這些結構為喪葬或象徵性用途。

考古學家認為,甘迺迪的空照將更進一步展現阿拉伯半島豐富的史前史,牛津大學考古學家格魯柯特說,這些新影像有助於呈現人類社會如何改造地貌。