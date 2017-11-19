政黨「議」見分歧 梅克爾組閣膠著

2017-11-19

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦—柏林十八日報導〕德國九月二十四日大選後的組閣協商，在本週進入最關鍵的一週，但因在難民與移民政策、能源暨環境政策、歐元與歐洲政策這三大議題上的分歧，導致基督教民主聯盟、自由民主黨跟綠黨在談判桌上陷入膠著，被迫將談判延長至週末，預計最快十九日晚間可能出現曙光，完成梅克爾第四個任期、也是最後一次在任組閣。

談判若失敗 恐重新大選

梅克爾早在談判前就呼籲「力求妥協」，但三方各有強烈訴求，以致在原訂十六日的最後期限無法達成協議。如果談判失敗，德國恐將面臨重新大選，但各黨都不希望因此而讓已進入聯邦議會的極右派有更多機會。目前首度進入國會的另類選擇黨忙於內訌，對組閣談判的施壓有限。

由於基民盟、自民黨和綠黨的代表色分別為黑、黃、綠色，像是牙買加的國旗色，因而被廣稱為「牙買加聯盟」。根據德國十一月初的民調，僅有四成五的受訪者認為此組合「非常好」或「好」，較上月下降了一成二。五成二認為這一組合「一般」或「差」。高達七成五表示如談判失敗，支持重新選舉。

梅克爾的組閣談判從上月二十日就開始，共有十二個重大議題待商討。因政府財政盈餘達到歷史新高，所以不增新稅第一個達成共識，也將逐步取消支援經濟較弱區的「團結稅」，轉而加大教育科研、就業社福、國內維安等。在難民方面，基民盟保守派和自民黨人要求對難民人數設出二十萬人上限。綠黨反對還要求明年重開對敘利亞和阿富汗暫時難民的家庭團聚行動。

在歐元、歐洲中央銀行跟歐洲穩定機制（ＥＳＭ）救助上，自民黨拒絕繼續對債務危機國救助，不願在歐元區共同建設項目再添專門款項，反對設立歐元區統一預算，擔心將導致德國不斷「補貼」其他歐元國；基民盟內保守派更拒絕在歐盟國間共擔債務。但綠黨認為這將危及法國總統馬克宏的重振歐洲主張。在土耳其加入歐盟進程的議題上，基民盟希望完全終止，綠黨認為這將激化歐土的關係。

在氣候方面，所有政黨都支持遏止氣候暖化的巴黎協定，但對哪些國家需要減少碳排放與減排多少無法達成共識。綠黨之前主張在二○三○年前全面取消內燃機生產，因招致基民盟和自民黨的強烈反對，擔心重創德國汽車製造業而妥協。