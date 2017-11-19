香港廣東一地兩檢 港人抗議黑箱

2017-11-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕接通中國廣東省廣州市、深圳市與香港的「廣深港高速鐵路」，香港段預計明年第三季通車，香港政府上月就邊境管制問題提出的「一地兩檢」無拘束力議案，十五日才挾立法會親中「建制派」居多優勢表決通過，十八日就快馬加鞭和中國政府簽定相關合作，允許中國在香港境內限定區域執法，正式完成「一地兩檢三步走」的第一步，但拒絕公布細節。香港泛民主派激烈反彈，上百人上街抗議，直批港府訂約順序和以往相反，「比黑箱更黑箱」。

香港政界人士指出，港府罕見選在週六簽署《合作安排》，反映出港府期望盡快立法，若中國人大常務委員會年底前通過相關法案的第二步過關，全案第三步將回到香港本地立法，爭取明年第三季前完成所有法律程序。

香港行政長官林鄭月娥十八日在簽署儀式上強調，「一地兩檢」有助香港、中國往來便捷；又因和長達三．八萬公里的中國高鐵系統相連，香港日後直達中國更多城市有望。

二○○五年開始規劃的廣深港高鐵香港段，營運長度廿六公里，只設香港西九龍總站和深圳邊境福田站，但港府卻在一五年底突然提出「一地兩檢」構想。依據港府公布的《合作安排》，中、港政府同意在劃有香港口岸區、內地口岸區的西九龍站實施「一地兩檢」：前者依香港法律設立及管轄，進行過境限制區管理；後者則由中國負責，依據《合作安排》及中國法律處理。此外，營運中的車廂，也全屬內地口岸區範圍，引發關注。

但中國駐港員額、槍械數量及存放地點、內地口岸區緊急事故處理方式和司法管轄權等細節不明，港府卻拒絕公布《合作安排》內容，直稱須等全國人大常委會年底「第二步」定案才公開。