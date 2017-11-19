中東風暴 美國挺沙力阻伊朗

2017-11-19

沙國飛彈危機 黎總理閃辭…

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中東地區近來政治風波接二連三，繼月初沙烏地阿拉伯遭逢外來飛彈威脅後，黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）意外請辭更擾亂中東情勢，外界咸認衝突源自遜尼派大國沙國和什葉派大國伊朗的角力。華爾街日報指出，美國政府正極力排解黎巴嫩亂局，並襄助沙國強化飛彈防禦能力，盼穩定中東情勢後，偕各國之力對付持續提供精密武器給中東多個恐怖組織的伊朗。

遜尼派沙國和什葉派伊朗在中東的「代理人戰爭」存在已久，但本月以來多起事件凸顯雙方對立逐漸加劇，例如沙國首都利雅德一座機場四日險遭彈道飛彈攻擊，即是伊朗當局支持的葉門叛軍「青年運動（Houthi）」所為；而黎巴嫩遜尼派總理哈里里四日突宣布辭職，其聲稱的理由也是伊朗已控制黎巴嫩當局，擔心自己遭遇不測。美國政府將種種事件歸因於伊朗威脅擴大，正多方設法予以牽制。

與伊朗軍售恐怖組織有關

首先，美方持續協助沙國強化飛彈防禦，已於上月同意以一五○億美元代價，售予沙國反飛彈的「戰區高空防禦系統（THAAD，簡稱薩德）」。美國官員指出，沙國機場險遭飛彈攻擊後，此筆交易已加速進行。更重要的是，該事件讓美方意識到，伊朗可能持續提供精密武器給中東各國恐怖組織，包括疑似在德黑蘭當局支持下，操控黎國並介入他國的黎巴嫩「真主黨（Hezbollah）」。

針對伊朗藉武器插旗中東的野心，美方有意收緊「伊朗核協議」下，禁止德黑蘭與外國勢力武器移轉的規定。同時，美軍將加強攔截及取締行經波斯灣的武器運輸船隻，並將伊朗加速輸出精密武器的舉動公諸於世，引起國際社會關注及譴責。不僅如此，美方也與盟國商討，擴大限制伊朗的彈道飛彈計畫，而伊朗疑似間接導致的利雅德機場飛彈威脅，即是美方爭取國際支持的籌碼。

不過，黎巴嫩總理哈里里四日閃辭，擾亂美方圍堵伊朗的佈局。報導指出，黎國什葉派政治人物指控沙國軟禁哈里里、迫其辭職，而哈里里留在當地更佐證這項說法。美方官員希望哈里里十八日受邀訪問法國、證明「行動自由」後，能破除沙國主導的認知，以便美方專注於尋求各國支持，對伊朗採取最新行動。川普政府資深官員則直言，真主黨是黎國紛亂的得利者，「亂局持續愈久，對美國和沙國愈不利」。