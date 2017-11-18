改善治安 瑞典架設聲音監控設備

2017-11-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典知名的「瑞典日報（Svenska Dagbladet，SvD）」十六日指出，首都斯德哥爾摩行政理事會為了強化治安不佳地區的安全防護，同意警方架設聲音監控設備，此為瑞典警方首度獲准採取這項措施，以便隨時掌握犯罪事件，並予以迅速回應。

SvD報導，斯德哥爾摩當局日前才批准在胡斯比（Husby）等近郊治安不佳地區，繼續實施影像監控，近日再度同意警方另行在公共場域加裝聲音監控裝置，並以近年犯罪率攀升的耶爾沃區（Jarva）首先試行，倘若效果顯著，接下來將進一步推廣至其他地區。

這種隱藏式裝置可針對槍響、爆炸、玻璃碎裂及尖叫聲等聲音頻率進行偵測，並傳送至警察總部，速度快於警方「被動」接獲通報，將可大幅縮短警方採取相應行動的時間。

瑞典警方監控部門負責人索德斯特隆進一步說明，在事件發生、觸動監控系統的當下，該區域的值班員警可立即收到手機簡訊或電子郵件，因此，警方針對事件的反應時間將可減少至兩分鐘內，「如果我們能早幾分鐘抵達現場，就有更大希望挽救生命」。

索德斯特隆另指出，必須裝設上百組隱形麥克風，才能使該系統如常運作，預計於明年正式啟用。

不過，一般民眾的對話無法受到偵測及錄製，沒有侵犯隱私的疑慮，況且所有錄製的檔案，也不得留存。